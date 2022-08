The Last of Us Part I llega bajo una nueva polémica para la otrora muy amada franquicia de PlayStation, pues desde un inicio se cuestionó la mera existencia de este remake.

Y es que aunque el juego original salió hace casi 10 años, el juego está tan bien hecho, que no se sentía tan viejo como para tener una “versión mejorada”.

De hecho, The Last of Us Part I ya tenía una edición definitiva en la forma de la remasterización que salió en 2014 para PS4 (y que en su momento también fue cuestionada).

The Last of Us Part I (Sony)

Luego de todo esto, The Last of Us Part I ya está aquí y te podemos decir que le hace honor al juego original, respetando todo lo que viste en su momento; y eso es bueno y malo a la vez.

Ya que The Last of Us Part I agrega principalmente mejoras en lo técnico que lo hacen bastante diferente al de 2013; pero en otros aspectos, se queda muy corto en lo que es un remake.

Metámonos de lleno en el escándalo asegurado que será The Last of Us Part I.

¿Cómo es The Last of Us Part I?

En términos de trama y gameplay, The Last of Us Part I es básicamente lo mismo que en 2013, con pocas variaciones reales a comentar.

Sin hacer muchos spoilers; The Last of Us Part I nos cuenta la historia de cómo Ellie y Joel se conocieron, así como su viaje por todo Estados Unidos.

Esto debido a que la niña es la única persona inmune a un virus provocado por un hongo que convierte a las personas en zombies, y prácticamente ha acabado con la sociedad establecida.

Durante todo The Last of Us Part I, vemos como Joel y Ellie logran establecer una relación profunda, en medio de un mundo decadente.

The Last of Us Part I (Sony)

La historia de The Last of Us Part I está dividida en los mismos capítulos, con la misma secuencia de eventos y personajes; no hay novedad aquí (por lo menos hasta la última parte).

Ahora bien, en cuanto al sistema de juego, este también recupera mucho del The Last of Us original, al ser en general un juego de acción y disparos en tercera persona.

Aunque también tiene su parte de sigilo, donde para ahorrar recursos puedes (o no) reducir a todos los enemigos en pantalla con tus manos, armas contundentes o de filo.

The Last of Us Part I te permite optar por cualquiera de estos estilos, según tus gustos o lo consideres pertinente para la ocasión.

The Last of Us Part I (Sony)

Si bien The Last of Us Part I trata de que optes por una vía más “calmada” por los recursos limitados, la realidad es que no importa si eres de gatillo fácil, pues nunca te quedarás sin munición realmente; por lo menos en modo “Normal”.

Toma en cuenta que el mapeado del control en The Last of Us Part I es igual que en el de PS3; sorprende que ni siquiera el criticado sistema de cobertura se haya cambiado.

De igual manera el diseño de escenarios en The Last of Us Part I se mantiene; aunque en este caso eso es muy bueno, pues esta estructura es mucho mejor que en la Parte II.

Debido a que The Last of Us Part I sí te invita a explorar sus niveles, a pesar de ser extremadamente lineales; cosa que en Part II no sucedía, pues el mismo juego te empujaba a avanzar.

The Last of Us Part I (Sony)

Finalmente se debe de destacar que The Last of Us Part I no cuenta con el multijugador del título original; es cierto que este no era muy popular, pero es conveniente señalar la ausencia.

¿Qué trae de nuevo The Last of Us Part I?

Estrúcturalmente The Last of Us Part I es lo mismo que el primero, lo cual en realidad no es del todo malo, pues el juego original era bastante bueno.

Sin embargo, eso no significa que The Last of Us Part I no tenga nada nuevo que entregar a los fans, sí se hicieron algunas mejoras en su presentación y de calidad de vida.

Sí, The Last of Us Part I sí tiene mejores gráficos, eso se nota desde el primero momento; desde el diseño de personajes, hasta los escenarios lucen mucho mejor que en PS3.

De igual manera las animaciones de The Last of Us Part I lucen más fluidas, ya no hay tiempos de carga e incluso se agregaron algunas de las reacciones “realistas” a enemigos humanos de Parte II.

The Last of Us Part I (Sony)

En The Last of Us Part I también puedes ver a personas pidiendo que no las mates y platicando de ciertas cosas mundanas, ademas de poder hacer tiros a diversas partes del cuerpo, obteniendo reacciones diferentes.

Otra cosa a señalar de The Last of Us Part I son las opciones de accesibilidad. De nueva cuenta Naughty Dog pensó en toda clase de jugadores al dar un sistema completo para que el juego pueda ser experimentado.

Desde descripciones auditivas de menús y objetos, hasta adecuaciones de color; vamos, incluso se usa el DualSense para mandar información contextual al jugador.

Esto hace que The Last of Us Part I se sienta como algo muy bien pensado en términos de inclusión de jugadores.

The Last of Us Part I (Sony)

Por último tenemos que, si bien The Last of Us Part I no tiene multijugador, sí se agregó el DLC Left Behind, con el fin de tener toda la historia en una sola entrega.

Algo curioso es que Left Behind viene en un apartado fuera de la campaña principal, cuando hubiera sido interesante tenerlo dentro de la historia principal.

¿The Last of Us Part I vale la pena?

Vamos a ser honestos de una vez, The Last of Us Part I vale la pena sólo si nunca jugaste el original, o bien, que lo hayas jugado; pero no lo tengas en tu colección.

Esto aplica a versiones físicas y digitales, así como al juego de PS3 o su remaster de PS4; que por cierto es retrocompatible con PS5.

Si, y sólo si, nunca en ti vida has tocado un The Last of Us, este remake tiene algo para ti, pues se trata de uno de los mejores juegos de la historia de PlayStation.

The Last of Us Part I (Sony)

Ahora que si jugaste The Last of Us y tienes tu copia de PS3, o peor aún, el remaster de PS4 que puedes jugar en consolas actuales; esta nueva versión no tiene nada para ti.

The Last of Us Part I es básicamente el mismo juego que ya tienes sin dar nada diferente, no tiene cambios en la historia, no tiene cambios en el gameplay y no tiene cambios en su estructura.

The Last of Us Part I bien pudo ser sólo un port del remaster para PS5, donde se le agregaran las opciones de accesibilidad y mejoras a la IA, pues fuera de esto no hay ninguna diferencia que justifique un remake.