‘The Last of Us’: HBO muestra la primera imagen de la serie

La serie de ‘The Last of Us’ sigue avanzando de acuerdo a lo planeado; por lo menos eso es lo que parece indicar su primera imagen oficial.

A través de Twitter, Neil Druckman, director del juego de ‘The Last of Us’, y HBO, compartieron el primer material promocional de la esperada serie.

En la imagen podemos ver a Bella Ramsey y Pedro Pascal como Ellie y Joel, respectivamente; aunque dando la espalda a la cámara.

The Last of Us (HBO)

De momento la serie de ‘The Last of Us’ aún está en grabación por parte de HBO, no hay una fecha de estreno tentativa, aunque podría llegar entre 2022 y 2023.

Igualmente no se sabe si la serie abarcará todo el primer juego de ‘The Last of Us’, o bien, HBO dividirá el interactivo en varias temporadas.

Pues se espera que, de ser un éxito el show, también se adapte a serie ‘The Last of Us Part II’ con el fin de mostrar toda la historia de la saga.

No hay detalles de un nuevo juego de ‘The Last of Us’

Tras el lanzamiento en 2020 de ‘The Last of Us Part II’, Naughty Dog parece estar enfocada de momento en la serie de la franquicia.

No se han dado detalles de que se esté trabajando en un nuevo juego de ‘The Last of Us’ o se vaya a ampliar la historia del título del año pasado.

Sólo se han escuchado rumores al respecto de la franquicia, sobre un supuesto multiplayer y un remake de la primera entrega de la saga lanzada en PS3.

The Last of Us (Sony)

Pero de momento no hay nada concreto del futuro interactivo de ‘The Last of Us’, ni siquiera Sony ha dado señas de un posible anuncio al respecto.

Esto no sería novedad en la franquicia, pues entre un ‘The Last of Us’ y otro hubo un lapso de unos 7 años de desarrollo.

Tal vez veamos ‘The Last of Us Part III’ cuando estemos en los últimos años del PS5.

Con información de Neil Druckman y HBO.