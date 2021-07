‘The Last of Us’ podría tener hasta 8 temporadas

La serie de ‘The Last of Us’ para HBO Max ya se encuentra en producción y, según nuevos reportes esta podría extenderse hasta por ocho temporadas.

‘The Last of Us’ es una de las sagas mas importantes de PlayStation Productions , por lo que el proyecto para HBO supone uno de los más grandes hasta el momento -a parte de ‘ Uncharted ’-.

Según un nuevo reporte, el primer ministro de Alberta, Canadá, Jason Kenney, habló sobre la “cultura de resiliencia” frente a la pandemia del Covid-19.

Pues, a estas alturas su economía comienza a recuperarse tras un año difícil cargado de restricciones.

Pero, lo que más llamó la atención respecto a su discurso, es que puso de ejemplo a la serie de ‘The Last of Us’ que se encuentra filmando en esa ciudad de Canadá.

Elenco de The Last of Us (@iamgabrielluna)

Jason Kenney asegura que el proyecto de ‘The Last of Us’ es a largo plazo

Jason Kenney, primer ministro de Alberta, la serie de ‘The Last of Us’ sería un proyecto a largo plazo e incluso aseguró que HBO ha gastado más de 200 millones de dólares, es decir unos 3 mil 974 millones 764 mil pesos.

Asimismo reveló que ‘The Last of Us’ podría extenderse hasta por ocho temporadas, lo cual hablaría de la fe que PlayStation Productions y HBO le tienen al proyecto.

De momento se sabe que la primera temporada de ‘The Last of Us’ constará de un total de 10 capítulos.

Mismos que se habían dicho que costarían alrededor de 10 millones de dólares cada uno, es decir de 198 millones 738 mil 200 pesos.

Cifras que coincidiría con lo que el primer ministro de Alberta habría comentado en un principio y las fuertes inversiones que tanto HBO como PlayStation Productions estarían dispuestos a invertir en la serie de ‘The Last of Us’, especialmente si se extiende por ocho temporadas.

‘The Last of Us’ es uno de los primeros proyectos de adaptación para cine y televisión -junto con la película de ‘Uncharted’- que PlayStation prepara.

Esto luego de que Sony dijera que tienen mas franquicias bajo la manga que llevarían a su adaptación televisiva o cinematográfica.

The Last of Us Part II (Sony)

Con información de Level Up.