‘The Last of Us’: La serie de HBO inicia oficialmente su producción

La serie de ‘The Last of Us’ ha iniciado oficialmente su producción, esto lo anunció el actor Gabriel Luna al subir una foto en su cuenta de Instagram.

En la foto de Gabriel Luna vemos Pedro Pascal, quien será Joel en la serie de ‘The Last of Us’, junto a Nico Parker y la directora de fotografía, Ksenia Sereda.

La imagen bien podría ser una referencia al inicio del juego, pues Gabriel Luna será Tommy, el hermano de Joel, y Nico Parker la pequeña Sarah.

Elenco de The Last of Us (@iamgabrielluna)

En el juego de PS3, este trio de personajes huye del primer ataque de los primeros infectados a bordo de un automóvil, ocupando las mismas posiciones.

Más porque no vemos a Bella Ramsey, quien será Ellie, otras de las protagonistas; pero que no aparece en el juego hasta mucho tiempo después.

‘The Last of Us’ adaptará el primer juego de la serie y según Neil Druckman de Naughty Dog, esta primera temporada será muy fiel al título de PlayStation.

‘The Last of Us’ es de los primeros proyectos de PlayStation en cine y televisión

Junto con la ya finalizada película de ‘Uncharted’, ‘The Last of Us’ es de los primeros proyectos que PlayStation prepara para cine y televisión.

Recordemos que hace unos meses Sony y PlayStation mencionaron que llevarán sus franquicias a otros medios, eso incluía la serie de ‘The Last of Us’.

De hecho se abrió una nueva división que manejaría estas adaptaciones, PlayStation Studios, que haría equipo con Sony Pictures y otras compañías.

The Last of Us (Sony)

Muestra de ello es que ‘The Last of Us’ es desarrollada por HBO que es parte de WarnerMedia; se esperaría su estreno tanto en el canal como en HBO Max.

No hay detalles de cuáles serían las otra series y películas derivadas de sus juegos, aunque se habla de ‘Ghost of Tsushima’ y ‘God of War’.

De momento la película de ‘Uncharted’ se estrenará en 2022, mientras que la serie de ‘The Last of Us’ aún no tiene ventana de lanzamiento.

Con información de Instagram.