Remake de 'The Last of Us' y nuevo 'Uncharted' estarían en desarrollo

Sony estaría interesada en un remake de 'The Last of Us' y un nuevo 'Uncharted'.

Los estudios de PlayStation han experimentado una enorme salida de talento, si bien parecía que esto era normal en la industria, un reporte de Bloomberg señala que se debería a un caos alrededor de los nuevos proyectos de la marca, que involucran un nuevo 'Uncharted' y el remake de 'The Last of Us'.

Según Jason Schreier, PlayStation le estaría dando prioridad a sus grandes marcas y estudios consolidados, sobre nuevas IP y desarrolladores menores. El primer caso que señala es el remake de 'The Last of Us', el cual habría sido propuesto por Visual Arts Service Group.

Michael Mumbauer, líder del proyecto, decidió proponer esta nueva versión del clásico de PS3. Si bien se le dio luz verde y pudo trabajar con su equipo de manera normal, todo se comenzó a complicar hace un par de años.

Él y su gente tuvieron que apoyar con 'The Last of Us Part II', cuando el juego estuvo completo trataron de recuperar su proyecto; sin embargo, Sony comenzó a dudar de la viabilidad de este, además que decidieron que Naughty Dog se hicieran cargo del remake. Lo que provocó molestia y la salida de Mumbauer de la compañía.

The Last of Us Sony

'Days Gone 2' fue cancelado en favor de 'Uncharted'

El caso del supuesto nuevo 'Uncharted' es similar al del remake de 'The Last of Us'. Aquí los involucrados son los desarrolladores de Bend Studios, creadores de 'Days Gone', quienes tenían la intención de hacer una secuela de su obra; no obstante, Sony no se los permitió.

El mismo reporte de Bloomberg menciona que gente de Bend Studio fue asignada a apoyar en proyectos de Naughty Dog, los cuales serían un juego multiplayer desconocido y el nuevo 'Uncharted'; de nueva cuenta se presentó molestia dentro del estudio, derivando en la renuncia de varios empleados.

Uncharted 4 Naughty Dog/Sony

Los desarrolladores que se quedaron temían ser absorbidos por el estudio de Neil Druckman, por ello solicitaron que se les permitiera abandonar para trabajar en otra cosa. Sony accedió y ahora la gente de Bend se ocupa de otro proyecto.

Hasta el momento ni Naughty Dog, Sony, Bend Studio o Visual Arts Service Group han emitido una declaración al respecto de todo lo anterior; asimismo no se ha dado información oficial del posible desarrollo del remake de 'The Last of Us' y un nuevo 'Uncharted'.

Con información de Bloomberg y Jason Schreier.