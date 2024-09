La serie The Last of Us 2 en Max ya tiene fecha de estreno confirmada por la propia plataforma de streaming.

Una de las producciones más esperadas por el público, sin duda alguna, es The Last of Us temporada 2 con Pedro Pascal, de 49 años de edad.

La primera entrega de la adaptación del videojuego desarrollado por Naughty Dog dejó buenos números para Max, ya que la audiencia celebró cómo se llevó a la pantalla chica.

Por ello, hay mucha expectativa acerca de la continuación The Last of Us. Afortunadamente, esta ha terminado de rodarse y se encuentra en su fase de postproducción.

Incluso, ahora se sabe cuándo podremos ver The Last of Us 2 en Max, gracias a que ya se reveló su fecha de lanzamiento en streaming.

The Last of Us, serie de televisión (Max)

Confirman fecha de estreno de The Last of Us 2 en la plataforma de streaming Max

Durante los Premios Emmy 2024, Casey Bloys, el presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, dio una entrevista con el medio de comunicación Deadline.

En dicha charla, Bloys habló de The Last of Us 2, revelando la fecha de estreno de la popular serie de televisión.

Según expresó el ejecutivo de HBO y Max, The Last of Us temporada 2 llegaría durante la primera mitad del 2025.

De hecho, aseguró que estaría disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Max dos días antes del 31 de mayo, para colarse en la próxima edición de los Premios Emmy.

Por lo que tendremos que esperar todavía unos meses para ver The Last of Us 2.

Respecto a sobre qué esperar sobre The Last of Us 2, Bloys indicó que el trabajo hecho por el co-creador Craig Mazin -de 53 años de edad- le encantará a todo el mundo.

The Last of Us, serie de televisión (Max)

¿De qué tratará la serie The Last of Us 2 en Max?

La serie The Last of Us en Max, en su primera temporada, cubrió la primera temporada del videojuego.

Por tal razón, se sabe que The Last of Us 2 estará basado en el segundo videojuego.

El cual se desarrolla cinco años después de los eventos de la temporada 1, donde veremos a Ellie y Joel establecerse en una ciudad de sobrevivientes en Wyoming.