“Si me dicen gordo me mató”: Daniel Bisogno no aprendió con Yuridia y hasta Pati Chapoy se lo festeja en Ventaneando pese a advertencia de la Conavim.

Daniel Bisogno nuevamente se convirtió en tema de conversación luego de los comentarios gordofóbicos en Ventaneando contra Yuridia, lanzándole una indirecta por las declaraciones que realizó en contra el programa.

Pese a que ya había se había disculpado con Yuridia -de 36 años de edad-, Pati Chapoy -de 73 años de edad- le festejó a Daniel Bisogno su comentario e incluso le señaló que no se encontraba embarazado.

Este comentario ha generado gran controversia y es que usuarios consideraron que Daniel Bisogno -de 49 años de edad- se sigue burlando de Yuridia.

Daniel Bisogno (@bisognodaniel / Instagram )

¿Daniel Bisogno se vuelve a burlar de Yuridia? Esto fue lo que dijo en Ventaneando

Daniel Bisogno vuelve a generar polémica luego de las declaraciones que realizó en el programa Ventaneando en donde se volvió a referir al peso de las personas, recordando el comentario que realizó Yuridia.

Luego de que con el Escorpión Dorado, Pati Chapoy volviera a llamar “gorda” a Yuridia, la cantante señaló que desde hace varios años Ventaneando la ha acosado e inició una campaña de odio en su contra.

Yuridia señaló que tras todos los comentarios negativos que recibió de Ventaneando, en algún momento pensó en quitarse la vida.

Tras advertencia de Conavim, Pati Chapoy se disculpó con Yuridia y prometió tener más cuidado con su lenguaje. Sin embargo, Daniel Bisogno no entendió y volvió a burlarse sobre esta situación.

En Ventaneando Daniel Bisogno señaló: “A mí si me dicen gordo, me mato”. Jimena Pérez ‘La Choco’ se mostró sorprendida e incluso le dijo que eso no tenía nada que ver con la nota.

Daniel Bisogno continúo: “Yo se los digo, yo traigo ahí mi punzocortante (…) Me voy a levantar un acta contra mí mismo por decirme gordo, punto final”.

Haciendo referencia a las declaraciones que había hecho Yuridia en contra del programa, sabiendo esto los conductores de Ventaneando no dudaron en reírse.

¿Pati Chapoy le festeja a Daniel Bisogno las burlas gordofóbicas contra Yuridia?

Pese a que había señalado que iban a tener más cuidado con su forma de expresarse, Pati Chapoy de inmediato se burló del comentario de Daniel Bisogno.

Pati Chapoy incluso le dijo: “Lo bueno es que no estás embarazado”. Daniel Bisogno de inmediato le señaló que no sabía eso.

Cabe recordar que Yuridia acaba de anunciar que junto a su esposo Matías Aranda se encuentran muy felices y es que se convertirán en padres.

Para terminar con el tema, Pedro Sola se quejó de que no hay una ley que proteja a los hombres solo a las mujeres.