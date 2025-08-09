En el programa Top Chef VIP 2025, Sergio Sendel- de 58 años de edad- rechazó la idea de que los participantes sean como su familia.

El reconocido actor, quien se ha caracterizado por su carácter fuerte dentro de la competencia sorprendió con su brutal respuesta.

Sergio Sendel rechaza que participantes de Top Chef VIP 2025 sean como su familia

Sergio Sendel esta dando de que hablar con su participación en Top Chef VIP 2025, el reality show culinario de Telemundo.

En esta ocasión, Sergio Sendel niega que los participantes de Top Chef VIP 2025 sean su familia.

“Sendel es parte de la familia”

Sendel: no yo no, mi familia la tengo en México😼



SJSJSJAJA que tipo tan más real, es el único que sabe a que va#TopChefVIP4 pic.twitter.com/NR06Hd5lWS — ✨ʟɪᴢ💤✨ (@_lizCR) August 9, 2025

“Mi familia la tengo en México" fue la contundente respuesta de Segio Sendel.

Sergio Sendel es la revelación de Top Chef VIP 2025, pues demuestra que su carácter auténtico forman parte de la competencia.

Por lo que ha tenido algunos problemas para adaptarse con sus demás compañeros.

Cristina Porta fue la que evidencio el ambiente del reality show, sin embargo, revelo que “Sergio Sendel ya es parte de la familia”.

Sergio Sendel como respuesta no solo rechazo la idea de Cristina Porta, sino que reafirmo que esta en la competencia para ganar.

El actor, refleja que solo tiene un solo objetivo en Top Chef VIP 2025 sin crear lazos de sangre con los participantes.

Sergio Sendel se roba los corazones en Top Chef VIP 2025

Sergio Sendel causa asombro al mostrarse auténtico y sin filtros en Top Chef VIP 2025, algo que esta enamorando a sus fans.

Aunque continua emanando esa seriedad que lo ha definido a lo largo de su trayectoria esta cautivando las redes sociales por su participación en Top Chef VIP 2025.

Con una postura decidida en la cocina y una competitividad notable conserva una presencia destacada en cada capítulo.

Sergio Sendel se esta convirtiendo en uno de los participantes favoritos de la cuarta temporada de Top Chef VIP 2025.