Sergio Mayer encaró a Poncho de Nigris por “homofóbico” en La Casa de los Famosos México.

Poncho de Nigris acumula un historial de desfortundas declaraciones en contra de la comunidad LGBT desde que es famoso.

Ante ello, el público y algunos habitantes de La Casa de los Famosos México lo tienen en la mira y están dispuestos a exhibir sus actitudes homofóbicas para sacarlo del reality show.

Así sucedió en el primer episodio de La Casa de los Famosos México, que terminó con Poncho de Nigris como el primer nominado.

Cuando se conocieron en persona, Sergio Mayer le preguntó a Wendy Guevara qué pronombre quiere que utilice para referirse a su persona y “no cagarla”: ¿él, ella o elle?

Wendy Guevara respondió a Sergio Mayer que la daba igual porque “yo no me estreso”.

Antes de que La Perdida terminara de contestarle a Sergio Mayer, Poncho de Nigris se adelantó a decir, “como sea” y chocó la mano con Wendy.

Más tarde, durante una de las primeras pruebas en La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer revivió el asunto.

Así, le reclamó a Wendy Guevara por permitirle a Poncho de Nigris quitarle la palabra para ser él quien le respondiera.

“¿Él contestó?”, fue lo único que alcanzó a decir la integrante de Las Perdidas, pues nuevamente Poncho de Nigris acaparó la conversación.

“Yo no dije ella, al contrario, yo a veces le digo él y así nos llevamos y él, ella, no se enoja”, dijo Poncho de Nigris.

Luego, el también modelo y cantante intentó safarse de la situación, diciendo entre risas: “[Wendy Guevara] era mi novia hace tiempo, era mi novia”.

Mientras Wendy Guevara lo desmentía, Poncho de Nigris comenzó a dar una desafortunada explicación no pedida, mientras miraba a la Perdida y a Apio Quijano:

“Les voy a decir una cosa, me puedo llevar con madre contigo, me puedo llevar con madre..., bueno..., ya, nada más, porque no podemos decir nada, pero no me gusta la reata, no podría estar con nadie que tiene reata, o sea, no podría convivir con alguien que tiene las manos más grandes que yo o que tiene pene, soy heterosexual...”.

Poncho de Nigris