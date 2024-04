¿Prime Video tendrá la mejor versión sobre Paco Stanley? El tráiler de ¿Quién lo mató? ya se estrenó y se ve hasta la recreación del gallinazo.

La muerte de Paco Stanley siempre ha dado mucho de qué hablar y en pleno 2024 seguirá haciéndolo, sobre todo por ¿Quién lo mató?

Luego de tanta expectativa por el elenco que se sabía iba a tener, se reveló el tráiler de ¿Quién lo mató? la serie de Prime Video sobre la muerte de Paco Stanley.

Oficialmente se sabe hasta la fecha de estreno de ¿Quién lo mató? La serie de Prime Video que contará una versión más sobre la muerte de Paco Stanley a los 56 años de edad.

La curiosa muerte del conductor es algo que ha trascendido de generación en generación y será la nueva serie dirigida por Beto Hinojosa para Prime Video, la que dará mucho de qué hablar.

El 17 de abril se estrenó el primer tráiler de ¿Quién lo mató? la serie que busca dar otra versión al hecho que quedó marcado en la mente de los amantes de la farándula.

Y es que no solo se trata del tema, sino que esta producción comenzó a llamar la atención luego de que se reveló el elenco que formaría parte.

Ahora se sabe que el gallinazo sí será recreado en ¿Quién lo mató?, serie que en el tráiler también muestra que aunque se usarán escenas de antaño, también serán recreados esos momentos.

¿Quién lo mató? es una producción de Pablo Cruz y Pablo García, situación que la ha catalogado como una serie ambiciosa, sobre todo por los grandes actores que tiene.

Según el tráiler de ¿Quién lo mató? la serie de Prime Video sobre Paco Stanley se estrenará el 24 de mayo por dicha plataforma de streaming.

El tráiler de ¿Quién lo mató? la versión de la muerte de Paco Stanley por Prime Video, ya se estrenó y en menos de 24 horas, ya salió una implicada a explotar contra la producción.

En un audio exclusivo a Maxine Woodside, Paola Durante en pleno día de su cumpleaños, ya vio cómo la dejan en el tráiler y hasta jura demanda a Prime Video.

En medio del tráiler se puede ver a Paola Durante personificada por Belinda, besarse con Mario Bezares -Luis Gerardo Méndez- en el reclusorio cuando fueron encarcelados tras la muerte de Paco Stanley.

Ante ello, Paola Durante no solo dijo que los iba a demandar sino que aseguró que nunca estuvo en el reclusorio con Mario Bezares y que él hasta se comportó “como un papá” con ella.

“No puedo creerlo, es una falta de respeto, los voy a demandar te lo juro. Esto nunca pasó, hijos de puta, ellos pusieron eso como si hubiera sido en el reclusorio, ahí él y yo no estábamos juntos, no es posible, nunca hubo una relación de Mario y mía, cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá”.

Paola Durante, modelo.