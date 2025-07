Momentos de angustia se vivieron en Top Chef VIP 2025 a menos de una semana de su estreno en Telemundo.

La protagonista fue la cantante Valeria Cuevas -de 29 años de edad- quien se desmayó justo al terminar un reto por la salvación en Top Chef VIP 2025.

¿Por qué se desmayó Valeria Cuevas en Top Chef VIP 2025?

Valeria Cuevas encendió las alarmas en el set de Top Chef VIP 2025 al desmayarse justo después de cocinar un trío de tapas españolas.

Durante la preparación, Valeria Cuevas dio las primeras señales de que algo no andaba bien con ella, pues comenzó a frotarse mucho la nariz y los ojos le ardían, según le dijo a la Chef Tita.

Valeria Cuevas (@soyvaleriacuevas / Instagram)

Cuando esta última le preguntó si tenía alguna alergia, Valeria Cuevas le dijo que es alérgica a los camarones.

“¿Por qué eligieron ese ingrediente?“, les cuestionó la chef, a lo que que respondieron que ignoraban la alergia de Valeria Cuevas.

Pese a sus malestares, Valeria Cuevas logró terminar su preparación, mientras su compañera se disculpaba por hacerla pasar un mal rato con el ingrediente que escogió.

“Ay, me quiero morir, me arde y no me deja de arder”, comentó en una entrevista Valeria Cuevas antes de desmayarse en Top Chef VIP 2025.

Valeria Cuevas en Top Chef 2025 (Especial)

¿Valeria Cuevas continuará participando en Top Chef VIP 2025?

Juan Soler -de 59 años de edad- corrió a ayudar al paramédico para trasladar a Valeria Cuevas de Top Chef VIP 2025 hasta una ambulancia.

Minutos más tarde, la cantante regresó a presentar su platillo diciendo que, dentro de lo que cabía, ya se sentía mejor después de ser medicada.

Sin embargo, reconoció más tarde que durante la presentación de su platillo tenía “un dolor terrible de cabeza” y se sentía “un poco mareada y débil”.

Por fortuna, este no será un impedimento para que la cantante continúe con su participación en Top Chef VIP 2025.