‘Peacemaker’ de HBO Max se vuelve la serie más popular del 2022 por encima de ‘ The Witcher ’ de Netflix y ‘ The Book of Boba Fett ’ de Disney+.

‘Peacemaker’ de James Gunn, es la última serie de DC Comics y HBO Max, cuyo protagonista John Cena ha sorprendido a más de uno.

Desde su debut en ‘ Suicide Squad ’ (2021), James Gunn anunció la serie en solitario de Peacemaker, interpretado por John Cena.

Y aunque muchos no aseguraban el éxito al no ser un personaje de DC tan conocido, sorpresivamente la serie ha rebasado las expectativas de todos.

Hoy en día, la serie de ‘Peacemaker’ se ha convertido en la serie más popular y solicitada del 2022 a partir del pasado 22 de enero según los datos de Parrot Analytics.

En ese sentido, ‘Peacemaker’ tuvo un 69.5 veces más demanda que una serie promedio en streaming.

‘Peacemaker’ supera a ‘The Witcher’ de Netflix y ‘The Book of Boba Fett’ de Disney+

Superando incluso a series tan populares como ‘The Witcher’, transmitida en Netflix, o ‘The Book of Boba Fett’ en Disney+.

Sorpresivamente, ‘Peacemaker’ de HBO Max ha tomado ventaja por sobre de ellas reflejando el creciente interés en las series originales de esta plataforma.

En 2021, la demanda de ‘Peacemaker’ creció un 39.2% mientras que, la demanda de series originales de Netflix, en el mismo periodo creció tan solo un 10.3%.

Asimismo, Parrot Analytics reveló que HBO Max fue el principal servicio de streaming de más rápido crecimiento en 2021 en lo que respecta a la demanda de cuotas originales.

Es decir que, a finales de año 2021, la plataforma de HBO Max esta muy por encima de Netflix.

Demanda total de las plataformas de streaming (Parrot Analytics)

Peacemaker posiciona a HBO Max más alto que Netflix

La llegada de la nueva serie de DC Comics, ‘Peacemaker’ ha desbancado por completo a series de otras plataformas al convertirse en la más popular en lo que va del 2022.

Según las métricas de Parrot Analytics, las series originales de HBO Max como ‘Peacemaker’, tienen más solicitudes de demanda pese a que la plataforma tiene menos suscriptores.

Esto en comparación con los de Netflix , quien dijo que la semana pasada, es decir del 17 al 21 de enero, llegaron a los 222 millones de suscriptores.

En contraparte, Disney+ sumó un total de 118 millones de suscriptore s mientras que, HBO Max terminaron el 2021 con 73.8 millones de suscriptores.

Lo cual indica una desaceleración en el crecimiento de las plataformas de Netflix y Disney+ mientras que, en HBO Max con contenidos originales como ‘Peacemaker’, aumentaron.

Peacemaker de DC Comics es esencial para el crecimiento de HBO Max

Luego de revelarse que ‘Peacemaker’ era la serie original de HBO Max con más demanda en las plataformas de streaming, se han lanzado proyecciones a futuro.

Para HBO Max, los contenidos de DC Comics serán cruciales para el desarrollo y crecimiento de la plataforma de streaming.

Se sabe que además de ‘Peacemaker’, se están desarrollando series como ‘Green Lantern’ y ‘Justice League Dark’.

Asimismo, se está produciendo la película de ‘ Batgirl ’, misma que se espera se estrené por HBO Max este año 45 días después de su llegada a cines; al igual que ‘ The Batman ’.

Por último, cabe mencionar que ‘Peacemaker’, la serie original de HBO Max, también tiene un total del 94% de aprobación entre los críticos de Rotten Tomatoes.

Con información de Business Insider.