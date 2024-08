Paola Durante revela si es verdad que trae pleito con la producción de La Casa de los Famosos México 2024. ¿Regresará al reality? Esto dijo la primera eliminada.

Los eliminados de La Casa de los Famosos México 2024 suelen acudir a las galas para dar sus opiniones y participar en las dinámicas.

Pero llamó la atención la ausencia de la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2024 y Paola Durante -de 51 años de edad- explica la razón.

Desde hace unos días, Paola Durante ya no aparece en las galas de La Casa de los Famosos México 2024.

Esto provocó que surgieran especulaciones sobre la relación de la modelo con el reality y ella confesó que era la producción quien ya no la había invitado.

Tras varios rumores, Paola Durante reveló a De Primera Mano que no tiene ningún problema con La Casa de los Famosos México 2024.

Por lo que formará parte del panel de críticos el próximo domingo de eliminación.

“La gente están molestos que porque no estoy en las galas (…) pero ya me voy para las galas el domingo. Ya tengo mis vestidos, ya tengo todo”

Paola Durante ya tiene todo listo para estar en las galas de los domingos y deja claro que no existe ningún conflicto con La Casa de los Famosos México 2024.

Ahora que se va a encontrar con Mariana Echeverría -de 40 años de edad- en la gala del domingo, Paola Durante fue cuestionada sobre cómo se llevaba con ella.

Paola Durante expresó que Mariana Echeverría nunca quiso convivir con ella, pues es muy amiga de Paul Stanley, de 38 años de edad.

“Ella no me dio la oportunidad de que nos conociéramos, ella me dio la espalda desde que me vio”

Paola Durante