Un nuevo adelanto de Stuart Fails To Save The Universe ha sorprendido a los fans con el lanzamiento de imágenes promocionales del spin off de The Big Bang Theory.

La serie se estrenará en streamimg a través de HBO Max a mediados de este 2026 con una propuesta que se aleja por completo de la serie original o de otros spin off como Young Sheldon.

Stuart Fails To Save The Universe (HBO)

¿De qué trata Stuart Fails To Save The Universe?

La serie Stuart Fails to Save the Universe es un spin-off de The Big Bang Theory que se estrenará en 2026 en la plataforma Max.

La trama se centra en Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics, quien accidentalmente provoca un colapso multiversal tras manipular un dispositivo creado por Sheldon y Leonard.

A partir de ese incidente, Stuart deberá emprender un viaje a través de múltiples realidades alternas con el objetivo de restaurar el universo original.

Stuart Fails To Save The Universe (HBO)

El personaje mantiene su esencia torpe y desafortunada, lo que añade un enfoque cómico a una historia con elementos de ciencia ficción y aventuras.

La producción está a cargo de Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, con Kevin Sussman retomando su papel.

El proyecto propone un cambio de formato respecto a la serie original, incorporando efectos visuales y una narrativa más dinámica centrada en viajes interdimensionales.

Con este enfoque, la serie busca ampliar el universo narrativo de The Big Bang Theory con una combinación de comedia, ciencia ficción y exploración del multiverso.