Olivia Collins -de 67 años de edad- es sumamente vanidosa, por lo que no se quitará ni las pestañas para no verse “fea” en La Casa de los Famosos México 2025.

Faltan solo un par de días para que Olivia Collins ingrese a La Casa de los Famosos México 2025, que inicia el 27 de julio.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Olivia Collins reveló que está preparando todo para lucir hermosa en La Casa de los Famosos México 2025.

“Estoy emocionada porque es el reto de mi vida”, reveló Olivia Collins, quien ya está preparando sus maletas para el reality.

Olivia Collins mencionó que es una mujer vanidosa, por lo que se dormirá con pestañas postizas puestas para evitar que el público la vea desarreglada.

“Yo soy vanidosa desde que nací, mi mamá me enseñó a salir con las pestañas enchinadas desde el kínder (…) sí me gusta dormir con mis pestañas porque me gusta, siento que es parte de mi vida”

Olivia Collins