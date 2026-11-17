La famosa plataforma de streaming Netflix ha lanzado el tráiler de la esperada temporada 2 de su exitosa serie El problema de los tres cuerpos.

Serie El problema de los tres cuerpos 2 que también reveló su fecha de estreno en exclusiva en Netflix para el próximo jueves 14 de enero 2027.

Así que disfruta de este primer adelanto de El problema de los tres cuerpos 2 de Netflix, te dejamos a continuación con su tráiler oficial:

¿De qué trata El problema de los tres cuerpos 2 de Netflix?

En esta nueva temporada, El problema de los tres cuerpos 2 la supervivencia de la humanidad se verá al límite con la invasión alienígena que ha llegado, que adapta la secuela con ‘El bosque oscuro’

“La invasión alienígena se acerca y la humanidad se prepara para enfrentarlos en la Tierra y más allá. Mientras una flota espacial se embarca en una misión que abarca siglos, un secreto encerrado dentro de la mente de un hombre podría ser la única esperanza de supervivencia para la humanidad”. Netflix

El problema de los tres cuerpos 2 de Netflix tendrá 6 episodios en total para esta nueva temporada.

Netflix lanza tráiler de El problema de los tres cuerpos 2 y revela fecha de estreno (Netflix)

Este es el reparto de El problema de los tres cuerpos 2 de Netflix

El elenco actoral de El problema de los tres cuerpos 2 de Netflix tendrá de regreso en su reparto las actuaciones de:

Jess Hong de 29 años, como Jin Cheng.

Eiza González de 36 años, como Auggie Salazar.

Benedict Wong de 55 años, como Clarence “Da” Shi.

Jovan Adepo de 38 años, como Saul Durand.

Liam Cunningham de 65 años, como Thomas Wade.

John Bradley de 38 años, como Jack Rooney.

Alex Sharp de 37 años, como Will Downing.

Rosalind Chao de 69 años, como Ye Wenjie.

Sea Shimooka de 31 años, como Sophon.

Marlo Kelly de 25 años, como Tatiana Haas.

Saamer Usmani de 36 años, como Raj Varma.

Mientras que las nuevas incorporaciones al reparto de El problema de los tres cuerpos 2 de Netflix son: