Nadie nos va a extrañar tendrá una segunda temporada en Amazon Prime Video para el 2026.

Las serie mexicana Nadie nos va a extrañar que emitió su primera temporada en Amazon Prime Video, ha confirmado una segunda para el 2026.

¿Qué se sabe de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar en Amazon Prime Video?

A través de redes sociales, Amazon Prime Video confirmó la renovación de Nadie nos va a extrañar para una segunda temporada.

De momento no hay muchos detalles sobre esta nueva temporada de Nadie nos va a extrañar; sin embargo, se reveló que actualmente se encuentra en fase de producción.

De igual manera se dio a conocer que esta segunda temporada de Nadie nos va a extrañar, la serie mexicana emitida en Amazon Prime Video, llegará para el 2026.

La noticia de una segunda temporada para la serie mexicana, significa el éxito y popularidad que ha tenido la misma en la plataforma de streaming,

Por lo que habrá que esperar más información oficial de Amazon Prime Video para saber más detalles de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar, tales como su fecha de estreno.

Nadie nos va a extrañar tendrá segunda temporada en Amazon Prime Video (Amazon Prime )

¿De qué trata Nadie nos va a extrañar, la serie mexicana de Amazon Prime Video?

Durante el evento Amazon Upfront México , se revelaron varios anuncios que llegarán a la plataforma de Amazon Prime Video; entre ellos, la renovación de una segunda temporada de Nadie nos va a extrañar.

Nadie nos va a extrañar es una serie que cuenta la vida de unos adolescentes en preparatoria durante la década de los 90.

Este grupo de amigos monta un negocio ilegal de vender tareas a sus compañeros para obtener dinero y popularidad.

Nadie nos va a extrañar es una serie mexicana que mezcla comedia con drama, abordando la adolescencia, complicaciones y una muerte inesperada que amenaza al grupo de amigos.