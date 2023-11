Aseguran que Muévete regresa a la televisión mexicana; Maribel Guardia y Latin Lover revivirán la esencia del programa.

Uno de los programas sabatinos más populares de Televisa fue Muévete, el cual duró al aire 7 años.

Maribel Guardia -de 64 años de edad- y Latin Lover eran los conductores del programa, y podrían regresar a la televisión.

Hace 17 años se estrenó Muévete -en 2006- y sorpresivamente fue retirado de la televisión, pero podría regresar.

Según información de Alex Kaffie, el jueves 23 de noviembre iniciaron las grabaciones del programa piloto de la nueva temporada de Muévete.

Alex Kaffie asegura que Maribel Guardia y Latin Lover -de 56 años de edad- serán de nuevo los conductores.

La nueva versión de Muévete será producida por Daniel Shain y se llamará “Sábado show”.

Este piloto contará con la participación del locutor de la K-Buena, Alejandro Guzmán ‘El Cocodrilo’.

También tendrán un espacio musical que será amenizado por Grupo Cañaveral.

Los ejecutivos analizarán el proyecto y decidirán si le dan ‘luz verde’ para que salga al aire.

“Sábado Show” se podrían transmitir en Las Estrellas o Unicable, pero Alex Kaffie no dio más detalles.

Alex Kaffie asegura que ya se grabó el piloto de Muévete, pero sus conductores no podrían ser Maribel Guardia y Latin Lover.

Maribel Guardia ha tenido un año complicado tras la muerte de Julián Figueroa y se refugió en el trabajo.

Sin embargo, la actriz mencionó que tras terminar sus proyectos en televisión, se iba a retirar temporalmente.

Por otro lado, Latin Lover manifestó que se arrepentía de haber conducido Muévete y deseaba que se acabara.

Latin Lover recuerda que le ofrecieron una buena cantidad de dinero por conducir el sabatino y por eso accedió a conducirlo.

Pero se dio cuenta que había sido un error, pues se le hacían eternas las grabaciones y sólo esperaba que terminara.

“Siempre estaba viendo el reloj porque quería que se acabara. No sabía conducir, todavía no he aprendido lo suficiente, no sabía nada”

Latin Lover