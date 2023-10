Latin Lover recuerda cuando Sergio Mayer le hizo el fuchi por ser luchador y se suma a las denuncias de malos tratos de los integrantes de Solo para Mujeres.

Sergio Mayer -de 57 años de edad- ha sido tachado de abusivo y mala paga por parte de sus excompañeros de Solo para Mujeres.

El primero en traer este tema de vuelta fue Poncho de Nigris, quien acusó a Sergio Mayer de explotar a sus compañeros y que nadie de ellos lo toleraba.

Posteriormente, Armando González ‘El Muñeco’ lo acusó de obligarlo a trabajar cuando seguía convaleciente del accidente donde murió Edgar Ponce.

Un testimonio se une en contra de Sergio Mayer, quien vuelve a ser acusado de maltratar a sus excompañeros de Solo para Mujeres.

Esta vez fue Latin Lover -de 55 años de edad- quien contó a De Primera Mano que trabajar con Sergio Mayer fue difícil, pues ni siquiera lo quería contratar por ser luchador.

“Él (Sergio Mayer) fue muy duro conmigo y estricto al principio. Él no quería darme la oportunidad porque decía que eran puros actores los que él estaba reclutando y yo era luchador, y que a mí no me conocía”

Sergio Mayer