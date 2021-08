Mariana Echeverría revela por qué salió del programa ‘Se vale’

Actualmente, la conductora Mariana Echeverría es conocida por participar en el programa nocturno ‘Me Caigo de Risa’ y formar parte de la ‘familia disfuncional’ de la producción.

Sin embargo, Mariana Echeverría ganó fama desde que formó parte del programa ‘Se Vale’, en donde los conductores realizaban concursos y desafíos.

Mariana Echeverría trabajó en ‘Se Vale al lado de Raúl Magaña, Tania Riquenes y Amanda Rosa. El programa salió del aire en 2021.

A nueve años de que terminara el programa de ‘Se Vale’, finalmente, Mariana Echeverría reveló porque se fue de dicha producción

Tras perder un concurso en el programa de ‘Faisy Nights’ tuvo que hacer una confesión sobre su carrera en la televisión.

Fue en ese momento que Mariana Echeverría reveló que su salida de ‘Se Vale’ fue una decisión de Raúl Magaña, conductor titular del programa.

Tras hacer esta confesión Faisy le preguntó a Mariana Echeverría qué llevó a Raúl Magaña a correrla de ‘Se Vale’ y ella contestó que probablemente sea porque le robaba cámara.

“Creo que no me quería tanto porque creo que le robaba mucho cuadro... pero sin querer”

Hace unos meses, Mariana Echeverría relató cómo fue su audición para el programa ‘Se Vale’ durante una plática con Faisy en su canal de YouTube.

Mariana Echeverría señaló que fue una sorpresa para ella que la eligieran, ya que nunca había tomado un curso de conducción, aunque sí estudió actuación en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa).

De acuerdo con Mariana Echeverría, había más de 50 jóvenes realizando el casting y aunque era la número 20 para hacer la prueba, decidió ser la última.

“Yo era como la 20 y yo dejaba pasar a todas, era turno 22, porque no me aprendía lo que tenía que decir y yo fui la 56, la última. Me esperé hasta el último, iba en tenis y todas iban guapísimas”

Mariana Echeverría