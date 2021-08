Mariana Seoane asegura que espíritu de Juan Gabriel se le manifiesta

El próximo 28 de agosto se cumplen 5 años de la muerte de Juan Gabriel, Mariana Seoane fue entrevistada sobre cómo recordará a su amigo.

Mariana Seoane confesó que el espíritu de Juan Gabriel se le aparece de diferentes maneras y señaló que ella lo recuerda todo el tiempo.

Mariana Seoane se encuentra en medio de la polémica tras defender a José Manuel Figueroa de las acusaciones de agresión. Pero la cantante también sorprendió al hablar sobre su amigo Juan Gabriel.

En entrevista retomada por ‘Sale el Sol’, Mariana Seoane señaló que en realidad ella tiene presente a Juan Gabriel todo el tiempo y no solo en una fecha en específico.

Sin embargo, Mariana Seoane sorprendió al revelar que el espíritu de Juan Gabriel se le ha manifestado en diferentes formas.

“Siempre se manifiesta, de muchas formas, no sé como explicarte por ejemplo puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tú dices hay que estupidez, hay gente que piensa eso, pero a mí no me importa, de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé”

Mariana Seoane