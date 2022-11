¿Marco Antonio Regil iría a Venga La Alegría? Esto sabemos sobre su posible incorporación al matutino de TV Azteca después de la salida de William Valdés.

Desde la salida de Sandra Smester de TV Azteca, han surgido muchos rumores acerca de los cambios que tendrá la televisora del Ajusco. Se habla que varios conductores ya no estarán contemplados en esta renovación.

De acuerdo con algunas versiones, Venga La Alegría será uno de los programas que más se vea afectado y es que TV Azteca buscaría renovarlo para aumentar sus niveles de audiencia.

En medio de las especulaciones, se dio a conocer que Marco Antonio Regil de 52 años de edad se incorporaría a Venga la Alegría, pero no lo haría solo ya que una querida conductora lo estaría acompañando.

Tras la salida de William Valdés de 28 años de edad de Venga la Alegría, han surgido varias versiones que aseguran que no será el único conductor que deje el matutino.

Aunque por el momento no se han registrado más despidos en Venga la Alegría, ya han surgido varios rumores acerca de los nuevos conductores que podrían llegar al matutino de TV Azteca.

A través de la cuenta de Twitter ‘MasFarandulaOf’ se reveló que Marco Antonio Regil se incorporaría a Venga la Alegría.

Marco Antonio Regil no llegaría solo y es que junto con Ingrid Coronado de 48 años de edad estaría conduciendo un proyecto en TV Azteca, ambos conductores son queridos por la audiencia por lo que podría ayudar con los niveles de audiencia.

De acuerdo con la cuenta de Twitter hasta el momento se desconoce si Marco Antonio Regil e Ingrid Coronado formarían parte de la nueva etapa de Venga la Alegría o seria una nueva versión de Tempranito.

La noticia de que Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil trabajarían juntos en TV Azteca se da en medio de rumores de que entre los conductores hay un romance.

Los rumores sobre un posible romance se dieron luego de que Ingrid Coronado participó en el podcast de Marco Antonio Regil. Ahí los conductores mostraron que tienen una gran relación.

En medio de todos los rumores Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil bromearon con su posible romance.

“Yo quiero decir algo. Esta relación va muy mal, desde que grabamos el podcast no nos vemos, esta relación va muy mal. Cuando llego Ingrid me dice: ‘Que bueno que llegaste de Houston’, (le digo) ‘Vivo en Los Ángeles’”

Por su parte Ingrid Coronado bromeó con el hecho de que no podría ser la novia de Marco Antonio Regil ya que él vive en Estados Unidos y sabe que las relaciones a distancia no funciona.

“Lo peor es que le digo: ‘Es que esta es una relación en donde tú estás dándolo todo porque vienes desde Houston a dejarme al trabajo todos los días. Me dice: ‘Si vivo en Los Ángeles Ingrid’ ay, así no se puede Marco. ¿Sabes qué? Ya no quiero ser tu novia”

Ingrid Coronado