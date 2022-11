A poco de acaparar titulares por su no tan sorpresiva salida de Venga La Alegría, William Valdés, esta vez sin lágrimas, habla del tema y confiesa los secretos del matutino de TV Azteca.

En una plática con la periodista Inés Moreno, William Valdés, de 28 años de edad, asegura no tener rivalidad con su excompañeros de Venga La Alegría por lo que es mentira que Sergio Sepúlveda, de 50 años de edad, lo haya tratado mal como se ha dicho.

William Valdés / Sergio Sepúlveda (Especial)

William Valdés defiende a Laura G

Incluso, William Valdés da la cara por Laura G, de 37 años de edad, quien está siendo señalada como responsable de su salida.

“Han salido notas amarillistas de que Laura G es responsable de que me sacarán, pero no”, dice a la par que explica que la misma lo puso al tanto de lo que dijo en el programa de radio, donde se habló de la salida de los conductores tras un cambio administrativo.

“Laura G no tiene nada que ver, sabe muchísimo, incluso cuánto gano, pero no”, agrega y sin confirmar o negar que ganaba 25 mil pesos mensuales por su participación, asegura que presentía su despido.

Laura G eliminada de "La revancha" del reality "Quiero Cantar" (@vengalaalegriatva / Instagram)

“Yo una vez dije, jugando con mis compañeros, creo que yo me voy primero. Mi ciclo en Venga La Alegría terminó hace mucho tiempo, pero estaba feliz y contento, pensé que iba a librar este año aunque sea”, remata el presentador de televisión argentino.

Y por supuesto, defiende a Sandra Smester, la ex Directora de Contenido de TV Azteca, de 49 años de edad, que lo llevó al matutino y quien dicen se lo llevará a Telemundo ahora que trabaja ahí.

“Ella es la mujer más profesional que conozco y la desprestigiaron muchísimo. (Recientemente) me dijo que estuviera tranquilo, que tengo todo su apoyo”, concluyó.

William Valdés y Sandra Smester (Especial)

William Valdés no lloró porque lo corrieran de Venga La Alegría

Y para evitar que surgieran más memes de él llorando por su salida de VLA, William Valdés reveló que sus lágrimas no fueron porque lo corrieron sino porque siente que no volverá a ver a alguno de sus compañeros del matutino.

“Soy una persona muy emocional yo lloro o me pongo bravo, soy así, y cuando lloro no es por lastima sino por qué necesito llorar”, subraya y recuerda que cuando lo sacaron de Telemundo cayó en depresión.

Meme William Valdés y su salida de Venga la Alegría (Especial / Twitter)

William Valdés habla de su relación con Anette Cuburu

Por otra parte, Willian Valdés aprovecha la atención para desmentir un romance con Anette Cuburu, de 47 años de edad, con quien dice tiene mucha química y es cariñoso pero no.

“Somos muy cariñosos y eso se malinterpretó. No me pude despedir de ella, pero en su momento lo haré, pero no, no hay nada con Anette”, aclara.

Acá el audio completo: