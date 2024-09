Mamá de Briggitte Bozzo la defiende y explota contra fans del cuarto Mar por tacharla de “traidora” en La Casa de los Famosos 2024.

Tras la pelea entre Gala Montes -de 24 años de edad- y Adrián Marcelo, de 34 años de edad, la actriz no sintió el apoyo del cuarto Mar.

El público señaló a Briggitte Bozzo -de 23 años de edad- de “traidora”, pues no defendió a Gala Montes y hasta habría abogado por Adrián Marcelo, situación que enfureció a sus seguidores.

Briggitte Bozzo se ha ido alejando del cuarto Mar tras la salida de Adrián Marcelo, y eso ha provocado que el público arremeta contra la actriz durante su participación en La Casa de los Famosos 2024.

Algunos usuarios de redes sociales han pedido que retiren su apoyo de Briggitte Bozzo y esto ya molestó a su mamá, quien no dudó en defenderla en su cuenta de Instagram.

¿Adrián Marcelo perdió su cédula profesional de psicólogo? Abogada explica porqué no sería posible

Ligia Elena Arcila -mamá de Briggitte Bozzo- compartió comentarios a favor de su hija donde mencionan que la actriz jugó sola desde el inicio.

Pues sus compañeros la rechazaban dentro de La Casa de los Famosos 2024.

“Briggitte desde el inicio estuvo sola y nadie la apoyaba. Ahora resulta que un error la condena. No es justo para ella. Recuerdo que ella se trataba de acercar a ellos y la ignoraban, ella trataba de hablar y no le ponía atención. No es justificación, pero tampoco sean injustos”

Seguidor de Briggitte Bozzo