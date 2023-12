Las rivalidades en Exatlón México aumentaron tras la Navidad entre Macky González -de 34 años de edad- y Pato Araujo, quienes ya han dejado en claro que no se soportan.

Y es que al parecer hubo algunos desacuerdos en el último enfrentamiento que tuvieron los equipos rojo y azul de Exatlón México.

Mismo que agitaría la tensión entre Macky González y Pato Araujo, de 35 años de edad.

Por si fuera poco, esta es una situación que el resto de los integrantes de ambos equipos no han pasado por alto.

Pues hasta han sido testigos de los comentarios de Pato Araujo en contra de Macky González.

Pato Araujo en Exatlón México (Instagram | @araujo.patriciog)

Pato Araujo se queja de Macky González en Exatlón México

El último reto que se llevó a cabo en Exatlón México dejó el ambiente un poco agitado entre los competidores, sobre todo entre Macky González y Pato Araujo.

Pues al parecer, al ex futbolista no le gustó que Macky González tuviera voz en una elección que no le pertenecía al no ser parte del mismo equipo.

Motivo por el que Pato Araujo considera que la vibra de su rival “no es muy buena”.

Una sensación que Macky González también ha sentido, por lo que sabe que entre los dos hay “un pique” de rivalidad y tensión.

Macky González en Exatlón México (Instagram | @macky.mx)

Macky González de Exatlón México no dudaría en ponerle un alto a Pato Araujo

Macky González está totalmente consciente de lo que Pato Araujo siente en su contra.

Pues por lo que mencionó a miembros de su equipo de Exatlón México, no es la primera vez que le dicen que está hablando de ella.

Al respecto, la atleta mencionó que los comentarios de su contrincante la tienen sin cuidado, pero que no dudaría en ponerle un alto a Pato Araujo de ser necesario.

Esto en sentido de que Macky González señaló que el ex futbolista solo habla mal de ella a lo lejos, pero nunca en su cara.

Por lo que de llegar el momento de que Pato Araujo diga o exprese algo en lo que no está de acuerdo, Macky González le pondría un “estate quieto” frente a todos en Exatlón México.