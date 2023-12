Nataly Gutiérrez, de Exatlón se involucró en una trama de infidelidades con conocido atleta.

EL viernes 8 de diciembre, Exatlón México sufrió una lamentable pérdida: la basquetbolista Nataly Gutiérrez, de 32 años de edad, anunció que debía retirarse de la competencia.

Con la voz entrecortada, Nataly Gutiérrez se disculpó con Antonio Rosique, conductor de Exatlón México, al decirle que debía abandonar la competencia para atender asuntos legales relacionados con su pequeña hija Ámbar.

Nataly Gutiérrez (@natalygtz8 / )

Nataly Gutiérrez reveló en Exatlón México los problemas legales con la custodia de su hija

En día previos, Nataly Gutiérrez sostuvo una videollamada con su mamá, quien le dio una mala noticia: “La situación legal de la niña se está complicando un poquito”, le dijo.

Entre lágrimas, Nataly Gutierrez contó a sus compañeras de Exatlón México que tenía problemas con su expareja, Gabriel Zamorano.

La integrante del equipo rojo dijo que su exprometido, con quien nunca llegó a casarse, la estaba atacando mucho en redes sociales, a través de diferentes perfiles.

Nataly Gutiérrez no dio los motivos del rompimiento con su expareja, per en perfiles de redes sociales dedicados a informar sobre los integrantes de Exatlón México se filtró una versión.

Esta afirma que Gabriel Zamorano está muy enojado con Nataly Gutiérrez porque esta le habría sido infiel durante uan de las temporadas de Exatlón México, con uno de sus compañeros rojos.

Según se afirma, el tercero en discordia habría sido el experto en lanzamiento de jabalina, Josué Menéndez, de 32 años de edad.

Nataly Gutiérrez (@natalygtz8 / )

Nataly Gutiérrez: Rumores afirman que una infidelidad en Exatlon México la llevó a problema legales con la custodia de su hija

Las filtraciones afirman que Nataly Gutiérrez se habría incolucrado sentimentalmente con su compañero escarlata en dos temporadas de Exatlón México.

Gabriel Zamorano se habría enterado de las infidelidades de Nataly Gutiérrez, lo que lo habría llevado a terminar con su compromiso de matrimonio, pues nunca llegaron a ser esposos, aunque sí llevaban una vida en pareja.

Cabe señalar que estas versiones no han sido negadas ni desmentidas por los involucrados.

Tras darse a cinocer los problemas legales de Nataly Gutiérrez con su expareja, en TikTok comenzó a circular la supuesta reacción de Gabriel Zamorano.

Nataly Gutiérrez (@natalygtz8 / )

El arquitecto y atleta habría aclarado que su intención no es quitarle a Nataly Gutiérrez la custodia de la pequeña Ámbar, sino poder ver a su hija y cuidarla ahora que la basquetbolista estaba grabando Exatlón México.

“Mi intención [...] era cuidarla porque ella no estaba y cuando la mamá no está, qui´´en es la otra persona? El papá, siempre que se iba, yo la cuidaba. Pero en fin [...]. No tengo por qué dar explicaciones, lo único era poder ver a mi hija y cuidarla como siempre el tiempo que ella estaría adentro [de Exatón México]... la situación es que no me dejaban ver a mi hija”.