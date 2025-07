Estamos a solo un día del estreno de la serie Los Gringo Hunters en Netflix este 9 de julio de 2025, misma en la que veremos el regreso del actor de 43 años Manuel Masalva, pero también una historia basada en hechos reales.

“La Unidad de Enlace Internacional, que se trata de un grupo policial mexicano apodados Gringo Hunters que se especializan en encontrar y detener fugitivos extranjeros, especialmente estadounidenses”.

La historia de la serie tiene base en un artículo publicado por el Washington Post, titulado “A U.S. murder suspect fled to Mexico. The Gringo Hunters were waiting” o “Un estadounidense sospechoso de asesinato huyó a México. Los Gringo Hunters lo esperaban”, el cual fue escrito por el periodista de 45 años, Kevin Sieff en 2022.

Los Gringo Hunters es la serie de Netflix que se inspira en el caso real de la Unidad de Enlace Internacional misma que ha operado en Baja California desde que se inició en el año 2002.

Dicha unidad apodada Los Gringo Hunters tiene como función detener a fugitivos que han cometido crímenes en Estados Unidos, mismo que huyen a México con tal de escapar de la justicia estadounidense.

Por lo que el trabajo de la Unidad de Enlace Internacional o Los Gringo Hunters es investigar y buscar a los criminales que huyen a México.

Según la revista Deadline, esta unidad de Los Gringo Hunters logró detener y deportar a mil 600 fugitivos en 2022 , de los cuales se encontraban criminales de la lista de los Diez más buscados del FBI y millonarios acusados de fraude.