No se necesita una reseña o crítica para saber que Loki temporada 2 es una de las series más esperadas de este fin de 2023, siendo la secuela de la que es considerada la mejor serie de Marvel junto a Moon Knight.

La expectativa alrededor de Loki 2 era alta, incluso desde antes que se presentara su primer tráiler o se revelara algo de cast; sin embargo, hubo cosas que pusieron a dudar a los fans.

En primer lugar está la racha que viene arrastrando Marvel, pues la gran mayoría de sus series son consideradas de regulares a malas, con pocas excepciones (a las ya mencionadas podríamos sumar WandaVision).

Junto a esto estaba la polémica de Jonathan Majors y la acusación de violencia doméstica. Ante todo esto, ¿la segunda temporada de Loki en realidad podría ser una buena serie de Marvel?

Tuvimos la oportunidad de ver dos capítulos y te damos 5 puntos de por qué creemos que mantiene su calidad en esta reseña/crítica:

Loki temporada 2 tiene una historia interesante

No te vamos a hacer spoilers en esta reseña/crítica, sólo te diremos que Loki 2 sí tiene una historia interesante; la cual te atrapa incluso si no viste o recuerdas la primera temporada.

Loki 2 nos pone tras la traición de Sylvie y la muerte de una de las variantes de Kang; ahora el Dios del Engaño y sus compañeros de la TVA tendrán que lidiar con las consecuencias de esto.

En los dos capítulos que vimos, la trama te va poniendo varias preguntas, pero al mismo tiempo responde varias cosas, jugando bastante bien con el tema de la temporalidad y las diferentes líneas multiversales.

Lo cual hace que te interesen los personajes y quieres saber más de lo que sucede con Loki y compañía.

Loki temporada 2 sí muestra un rumbo alrededor de la Multiverse Saga

Algo que mucho se ha criticado de la supuesta Multiverse Saga, es que en realidad no se muestra una cohesión como tal en la narrativa en todos sus proyectos; Loki 2 sí demuestra ser una obra pensada dentro de una trama más grande.

A diferencia de otras series y películas, que parecen ir en su propio camino sin tomar en cuenta la Multiverse Saga; Loki 2empuja esta narrativa, por lo menos en los dos episodios que vimos.

Te habla de Kang, de lo que sucederá con él, de lo que son las variantes y la TVA, de la importancia de las ramificaciones y cómo llegan a ser los juegos temporales.

Logra adentrarse tan bien en este planteamiento que incluso te pone a “El Conquistador” como alguien a quién temer, a pesar de que no aparece en los primeros episodios, algo que no logró Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Loki temporada 2 tiene buenos efectos especiales

Es curioso que un apartado de nuestra reseña/crítica sea para algo que debería de ser de facto; pero que ha fallado en Marvel recientemente y es de celebrar que Loki 2 sí tenga buenos efectos especiales.

Si bien Loki 2 tampoco abusa de estos, los que se muestra están bien colocados y cumplen su labor de manera cabal dotando de un mayor realce a las escenas.

Es de destacar sobre todo una escena donde vemos el flujo temporal, el cual bastante colorido e impresionante, dando la sensación de ser un elemento relevante a la trama.

Se ve que para esta obra, Marvel sí le dio tiempo a los artistas de efectos especiales de hacer su trabajo, no como en algunas de sus series y películas pasadas.

Loki temporada 2 no recurre a humor y trucos baratos para engancharte

Desde hace varios años Marvel es conocida por saturar sus proyectos de humor simple y centenas de referencias, con la idea de mantener atento al público. Loki 2 no hace eso.

No es que Loki 2 no tenga humor, al contrario, goza de varios momentos cómicos; pero estos están mejor planteados y genuinamente son graciosos, sin cortar la tensión o seriedad de una escena.

Además de que en los dos capítulos que vimos sólo se hizo referencia una vez a otros eventos del UCM, dejando que la trama avanzara sola sin necesidad de meter cameos u otros elementos sorpresa.

Parece que Marvel recordó que aunque sus obras sean parte de un todo, estas deben de encontrar un equilibro con esa gran narrativa, para sobresalir por sí mismas también.

Loki temporada 2 presenta buenas actuaciones

Finalmente lo que muchos esperaban; sí, Loki 2 mantiene un muy buen nivel de actuaciones de prácticamente todo el elenco.

Podemos empezar nombrando a Tom Hiddleston de 42 años, quien sigue como el eterno Loki, manteniendo todo su carisma y explorando todas las facetas del personaje.

Haciendo una gran pareja con Owen Wilson de 54 años, conservando la buena química de la primera temporada en esta curiosa relación de “policía bueno y policía malo” en el UCM.

Pero quien destaca más es sin lugar a dudas es Ke Huy Quan de 52 años, haciendo a OB, otro miembro de la TVA con el que te encariñarás de inmediato.

¿Loki temporada 2 vale la pena?

Aunque sólo vimos 2 capítulos quedamos muy satisfechos con Loki 2; tiene todo lo que uno puede pedir de una serie en general, no sólo de Marvel.

Tanto así que nos da curiosidad ver el resto de episodios, esperando que mantenga un buen nivel de calidad, pues varios proyectos del UCM se cae en sus últimos capítulos.

Esperamos que Loki 2 no sufra de esta maldición, pues tiene bastante que ofrecer como material audiovisual en general.

Al grado de que podríamos olvidarnos de el resto de producciones de Multiverse Saga, quedándonos sólo con la serie del Dios del Engaño.