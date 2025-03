Fiel a su polémico estilo, Laura Bozzo causó revuelo la noche del jueves 27 de marzo, en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos All Stars.

¿Por qué? Laura Bozzo manifestó que ya se quiere salir de La Casa de los Famosos All Stars y que lo hará incluso si el público la salva.

Al parecer, la convivencia con otras personalidades fuertes y las dinámicas del juego ya estarían haciendo mella en Laura Bozzo.

A Laura Bozzo la maquillaron en La Casa de los Famosos All Stars y quedó irreconocible (Especial / Captura de pantalla)

La Casa de los Famosos All Stars hace cambios en las nominaciones

Todo comenzó cuando Laura Bozzo fue llamada al confesionario para emitir sus votos positivos en la gala de nominación.

La dinámica sorprendió a los participantes de La Casa de los Famosos All Stars, ya que esta vez debían votar por quienes querían que se quedaran en la casa.

Visiblemente incómoda, Laura Bozzo dejó claro que prefería no votar por nadie preguntó si era obligatorio participar, y tras la afirmativa de ‘La Jefa’, otorgó:

2 puntos a Lupillo Rivera

Un punto a Luca Onestini ​

La tensión aumentó cuando se anunciaron los nominados de la semana en La Casa de los Famosos All Stars:

Laura Bozzo advierte que ya quiere irse de La Casa de los Famosos All Stars

Al escuchar su nombre, Laura Bozzo y comentó: “Sí, ya sé que estoy nominada, no necesitas decirmelo, voy a hacer mi maleta ahorita y aunque no estuviera nominada me quiero ir, se acabó”.

Esta reacción ha generado opiniones divididas entre los seguidores de La Casa de los Famosos All Stars.

Algunos consideran que es una estrategia más de Laura Bozzo para acaparar la atención.

Otros creen que el enojo de Laura Bozzo es genuino y temen que realmente decida salir de la competencia.

Esta no es la primera vez que la conductora peruana amenaza con dejar La Casa de los Famosos All Stars.

En ocasiones anteriores ha protagonizado escenas similares, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la veracidad de sus intenciones.