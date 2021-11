‘Las Estrellas bailan en Hoy’. Lolita Cortés y Latín Lover se enfrentan con sexys bailes

‘Las Estrellas bailan en Hoy’. Lolita Cortés y Latín Lover se enfrentan en la pista con sexys bailes. Los dos jueces hicieron gala de su talento demostrando porque son los que critican y califican en el concurso.

En un enfrentamiento épico, Lolita Cortés y Latín Lover sorprendieron a todos en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, en donde por fin dieron cátedra de su talento y profesionalismo en la pista de baile.

Latín Lover vuelve a ‘Solo para mujeres’ en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’. El primero en pasar fue el también luchador acompañado de todos los hombres que participan en el concurso.

En donde dejaron mucho a la imaginación, con un baile a la ‘Full Monty’ con el tema ‘You Can Leave Your Hat On’ de Tom Jones y mostrando un poco de piel.

Aunque no todo fue sexy, ya que no faltó el resbalón que tuvo Yurem Rojas al no poderse arrancar el pantalón, mientras que El Indio Brayan enseñó su cuerpo a su manera con ayuda de una botarga musculosa.

La pista de #LasEstrellasBailanEnHoy se encendió con el sensual #EsLoQueHay 🔥 ¿Qué te pareció su baile? pic.twitter.com/moE78ilHvJ — Programa Hoy (@programa_hoy) November 25, 2021

Lolita Cortés derrocha sensualidad en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’. La llamada ‘juez de hierro’ no se dejó intimidar por Latín Lover y demostró junto a las participantes de qué están hechas.

Sin duda, Lolita Cortés sorprendió en la pista de baile con la sensualidad que provocó junto a las concursantes en la pista de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ en donde todos los presentes quedaron anonadados.

En un presentación sin igual dejo a muchos callados, así como a los hombres babeando con tanta feminidad presente y en donde hasta La Chupitos impactó al mostrar su lado más sexy.

Así brilló la pista de #LasEstrellasBailanEnHoy con la sensualidad y talento de las chicas de #AquíSíHay 🔥 ¿Te gustó su presentación? pic.twitter.com/uIz6MErIqZ — Programa Hoy (@programa_hoy) November 25, 2021

Las reglas en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ cambian. Para darle mejor sabor a la competencia, l a próxima semana los concursantes cambiarán de pareja para presentarse con un baile especial.

Aquí la lista de cómo las parejas quedaron conformadas, sólo para la próxima semana, después regresaran a como compiten:

La Chupitos y Agustín Arana

Romina Marcos y El Indio Brayan

Arantza Ruiz y Josh Gutierrez

Gaby Carrillo y Luis ‘Potro’ Caballero

Pía Sanz y Yurem Rojas

Mariazel Olle y Moisés Peñaloza