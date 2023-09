Jimmy Fallon -48 años- ha sido acusado de tóxico y maltratador por trabajadores de su programa Late Show; ya lo comparan con Ellen DeGeneres -65 años-.

The Tonight Show con Jimmy Fallon es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Estados Unidos que por motivos de la Huelga de Hollywood, ha tenido que parar sus emisiones.

Sin embargo, ahora han salido una serie de acusaciones serias en contra de Jimmy Fallon y los productores del show por parte de sus empleados al revelar que en realidad hay un ambiente tóxico.

Estas acusaciones en contra de Jimmy Fallon han hecho que sea comparado con la también conductora Ellen DeGeneres, pues cabe recordar que su programa se canceló por razones similares .

¿De qué se le acusa a Jimmy Fallon?

Un reportaje de la revista The Rolling Stones , ha revelado que los jefes del show empezando por el propio Jimmy Fallon, han intimidado y menospreciado a sus empleados, creando comparaciones con Ellen DeGeneres.

Los abusos y quejas que no han sido reconocidas por Recursos Humanos del show de Jimmy Fallon, aseguran que los abusos dentro del programa han provocado efectos negativos en la salud mental de los trabajadores.

Cabe mencionar que algo similar ocurrió con Ellen DeGeneres y su programa, lo cual lo llevó inmediatamente a su cancelación

Las quejas en contra de Jimmy Fallon debido a su comportamiento hacia sus colaboradores, aseguran que han tenido incluso pensamientos suicidas; siendo comparado incluso con Ellen DeGeneres.

Además que los camerinos de los invitados al show de Jimmy Fallon, son usados por los empleados como “salas de llanto”, en donde se desahogaban después de una jornada dura llena de maltratos.

El reporte se basa por las anécdotas y experiencias de empleados y ex empleados del show de Jimmy Fallon, todos permaneciendo en el anonimato, tal y como ocurrió con Ellen DeGeneres.

Jimmy Fallon (@jimmyfallon / Instagram)

Jimmy Fallon se habría disculpado con el personal después del artículo en donde se le acusa de maltratador

Luego de que The Rolling Stones sacará un artículo en donde varios empleados y ex empleados de The Tonight Show con Jimmy Fallon se quejaron de él y del ambiente tóxico que propicia.

Algo similar con lo que ocurrió con Ellen DeGeneres y su show, quejas que llevaron a la cancelación de su programa.

En ese sentido, los empleados que se quejaron, aseguraron que varios jefes, especialmente Jimmy Fallon los comportamientos erráticos del conductor, además de haberlos menospreciado e intimidado, tal y como hacía Ellen DeGeneres.

Ahora, de acuerdo a CNN y tras la salida del artículo, Jimmy Fallon se disculpó con el personal de The Tonight Show:

“Es vergonzoso y me siento muy mal, Lo siento si te avergoncé a ti, a tu familia y a tus amigos, Quiero que este espectáculo sea divertido, debe ser inclusivo para todos” Jimmy Fallon