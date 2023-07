Team Cielo sufre nueva derrota. Aunque exhabitantes pidieron a sus seguidores unirse para sacar a Sergio Mayer de La Casa de los Famosos México, el eliminado fue Apio Quijano, de 46 años de edad.

Nicola Porcella y Sergio Mayer, de 35 y 57 años de edad, sacaron a Apio Quijano; sin embargo, tal y como acordaron, no celebraron, ya que fue el primer eliminado del Team Infierno.

Por supuesto, producción de La Casa de los Famosos México aprovechó la oportunidad para intentar poner a Apio Quijano en contra del Team Infierno, pero no lo lograron.

Fiel a su estrategia, Apio Quijano dio un último mensaje en el que les deseó lo mejor al Team Cielo, pero sobre todo al Team Infierno, a quienes les expresa amor y gratitud aunque hayan dicho o no cosas sobre él.

Por lo que representando al Infierno, Sergio Mayer le recordó lo importante que es por lo que se le extrañará y les hará falta: “Gracias por ser leal. Gracias por tu cariño”, concluyó.

Aplauden a Apio Quijano, producción de La Casa de los Famosos México no pudo envenenarlo

Hasta el final de su juego, Apio Quijano defendió a su Team y dejó claro que digan lo que digan les será leal a quienes ya considera sus hermanos.

“Me siento honrado y orgullo de ser parte del Team Infierno. Hay un diablito afuera para defender a capa y espada a cada uno, nadie los toca, son mis hermanos”, advirtió por lo que las burlas hacia los conductores y panelistas no se hicieron esperar.

Y es que intentaron envenenar al artista con un video que mostraba a su equipo hablando de él, pero no cayó en la trampa. “Todo eso ya lo sabía”, les advirtió.

Piden salida de Jorge Losa y exigen se acabe el favoritismo

Audiencia de La Casa de los Famosos México, específicamente quien ve el 24/7, pide que se deje de sacar de contexto la información que se da en las galas así como exigen se acabe el favoritismo hacia Jorge Losa y La Barby Juárez.

Esto porque la salida de Apio Quijano pudo haberse retrasado si “la suerte” de Jorge Losa en las pruebas de liderato no fuera tan predecible y es que no entienden como ‘albacete’ pierde toda dinámica que no trae consigo la inmunidad.

“Que no se pierda la bonita costumbre de decir: ¡Fuera Jorge! No lo olviden”, “Ahora sí que se pruebe el Albacete para que deje de agradecerle a México”, “Ya no queremos ver muebles, fuera Jorge y La barby”,

“Qué hueva las galas, siempre jodiendo al Infierno”, “Saquen a las dos plantas. Dejen de hacer quedar mal al Team Infierno, por ellos tienen rating”, expresan entre comentarios.