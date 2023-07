Kristal Silva llora en vivo en Venga la Alegría al hablar de sus inseguridades frente al espejo y así reaccionaron sus compañeros.

Una de las conductoras más hermosas de Venga la Alegría es Kristal Silva, quien se ha ganado al público por su carisma y su forma trabajar en el programa.

Kristal Silva -de 31 años de edad- ha sido reina de belleza en certámenes como Nuestra Belleza y Miss Universo.

Representó a México en Miss Universo en 2016 y formó parte del top 9 de las mujeres más hermosas del certamen.

A pesar de su talento y gran belleza, Kristal Silva se ‘rompió' al hablar de sus inseguridades frente al espejo y esto ocurrió.

Venga la Alegría realizó una dinámica donde sus conductores se colocan frente a un espejo y hablan de sus inseguridades.

Cuando fue el turno de Kristal Silva, la conductora comenzó a decir todo lo que le hacía sentir mal de su físico.

“No me gustan mis rodillas porque están muy golpeadas y no las tengo asimétricas. De ti no me gustan tus pies, se ti no me gusta tu piel, la tiene muy machada, sin maquillaje no me encanta. No me gusta tu cabello, tienes que usar extensiones para sentirte bien. De ti no me gustan tus manos, son muy grandes”

Kristal Silva