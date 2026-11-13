El fenómeno de KPop Demon Hunters llegará a los escenarios con el Golden World Tour, una gira internacional que contempla 61 conciertos en Estados Unidos y Europa entre junio y octubre de 2027.

El anuncio de los conciertos de KPop Demon Hunters fue realizado por la promotora AEG Presents este viernes 13 de noviembre, sorprendiendo a todos los fans de la éxitosa película de Netflix.

La gira de KPop Demon Hunters, película de Netflix, contará con un espectáculo que combinará música, coreografías y acrobacias protagonizadas por HUNTR/X, el grupo ficticio integrado por Rumi, Mira y Zoey.

KPop Demon Hunters tendrá 61 conciertos en su primera etapa de Golden World Tour

De acuerdo con las fechas anunciadas hasta ahora, el recorrido de KPop Demon Hunters contempla 34 presentaciones en Estados Unidos y 27 en Europa; sin embargo, México todavía no aparece en la lista de países confirmados, por lo que sus seguidores tendrán que esperar información sobre posibles fechas y sedes.

El Golden World Tour de KPop Demon Hunters comenzará el 5 de junio de 2027 en Baltimore, Estados Unidos y posteriormente, visitará ciudades como:

Nueva York

Chicago

Dallas

Phoenix

Los Ángeles antes de trasladarse a Europa en septiembre

Entre los destinos europeos para la gira mundial de KPop Demon Hunters, figuran destinos como:

Zúrich

Milán

Ámsterdam

Berlín

París

Dublín

Londres

Se espera que la gira internacional de KPop Demon Hunters inspirada en la película homónima de Netflix, concluya el próximo 23 de octubre del 2027.

¿KPop Demon Hunters tendrá conciertos en México?

La producción de KPop Demon Hunters busca trasladar al escenario el universo de la película, cuyas canciones conquistaron al público internacional; entre ellas destaca “Golden”, uno de los temas más representativos de la historia de las guerreras.

Por ahora, los fans mexicanos de KPop Demon Hunters permanecen atentos a cualquier actualización sobre una posible extensión del tour a Latinoamérica, así como posibles fechas y sedes del Golden World Tour.

Pues tal y como anuncia su sitio oficial, la gira mundial KPop Demon Hunters Golden World Tour comenzará en junio de 2027 y visitará casi 50 ciudades con más de 150 presentaciones entre 2027 y 2028.

Es decir que, para el 2027 en donde visitarán Estados Unidos y Europa, es solo la primera etapa de la gira mundial de conciertos, además anunciaron que próximamente se revelarán fechas para:

Asia Pacífico

Latinoamérica