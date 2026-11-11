Información a la que Variety tuvo acceso confirma que Karla Souza será la protagonista del spin-off de Grey’s Anatomy de la cadena de televisión ABC.

Aunque se había previsto que el estreno del spin-off de Grey’s Anatomy sería en 2026, aunque ahora con la historia trasladada a Texas, su estreno se retrasó para la temporada 2027-2028.

Karla Souza será la protagonista de Grey’s Anatomy en su nuevo spin-off

Este nuevo spin-off que lleva a Grey’s Anatomy a Texas con una tercera historia que surge del éxito televisivo, tendrá a la mexicana Karla Souza como protagonista de la producción.

La información detrás del estreno que se tiene previsto para la temporada 2027-2028, llevará a Karla Souza a ser la Dra. Carolina o “Lina” Hall, como protagonista del spin-off.

Según la descripción, su papel será de una doctora de alrededor de 40 años “desencantada y cínica” que dirige el centro médico en el pueblo de Texas.

Sumado a este gran detalle que despertó expectativa, se sabe que detrás del spin-off de Grey Anatomy está Shonda Rhimes -creadora de la serie-, Meg Marinis, Ellen Pompeo y Betsy Beer.

Asimismo, se conoce que este spin-off no nacerá precisamente de un personaje de la serie, pero sí pertenecerá al universo de Grey ‘s Anatomy.

Con este nuevo papel de Karla Souza vuelve a ABC tras el éxito “How to Get Away With Murder” como Laurel Castillo.