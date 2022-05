La actriz mexicana de cine, Karla Souza habló sobre la denuncia por abuso sexual y psicológica que hizo en 2018.

Aunque el caso no llegó a las autoridades, Karla Souza explicó la razón por la que decidió hacer público lo que vivió.

Fue en una entrevista para ‘Ventaneando’, donde la actriz comentó que siempre defenderá a las víctimas que han atravesado por lo mismo que ella: “Es un tema que siempre me apasiona”.

Posteriormente, confesó que fue muy difícil para ella salir adelante, sin embargo, apartarse de los reflectores, las redes sociales y tomar terapia, han sido puntos clave.

Karla Souza (Instagram/@karlasouza)

“La terapia ha sido una de mis prioridades, apagar el celular, fue una decisión propia que tomé, de alejarme, porque me lastimaron mucho”, compartió Karla Souza.

La actriz recordó cómo los medios de comunicación y el público llegó a ‘cosificar’ lo que le ocurrió: “Fue muy doloroso para mi la forma en la que hablaban del tema”.

Finalmente confesó qué fue lo que la alentó a hablar, misma situación que la sigue motivando a apoyar a cientos de víctimas.

“Es un aprendizaje muy fuerte, seguir adelante y las mujeres que llegaron a mí, a agradecerme y a contarme cómo ayudé al haber abierto la boca y por eso es por lo que lo hice”, señaló para concluir.

Karla Souza (Instagram/@karlasouza)

Karla Souza denunció abuso sexual en 2018

Karla Souza reveló en 2018 que fue víctima de abuso sexual y psicológico por parte de un director de cine, cuando ella a penas iniciaba su carrera.

“Con este director yo estaba sola, no había muchas mujeres en ese grupo, me sentí desprotegida, yo vivía sin mis papás. Agarran a alguien vulnerable de cierta manera”, relató en una entrevista para AristeguiCNN.

Asimismo, explicó que existió “un coqueteo” y un “acercamiento físico” que temió rechazar.

Con el tiempo todo comenzó a empeorar y empezó a amedrentarla si no hacía lo que él quería.

Karla Souza (@karlasouza)

“Si decidía no abrirle la puerta, al día siguiente me la cobraba. Él decidía no filmar mi escena y me empezaba a humillar frente a los demás”, contó.

Pese a ello, Karla Souza no reveló el nombre de la persona en cuestión.