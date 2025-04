En una reciente entrevista la actriz Ellen Pompeo revela la razón por la cual jamás va a renunciar a la serie Grey’s Anatomy.

Razones de las cuales no es la primera vez que habla Ellen Pompeo sobre el porqué no dejaría la serie Grey’s Anatomy, misma que lanzó al estrellato.

Ellen Pompeo, de 55 años de edad, ha revelado la razón por la que jamás va a renunciar a la serie Grey’s Anatomy, luego de explicar que eso se debe:

Ante el estreno de Good American Family, la nueva serie de Ellen Pompeo, la actriz ha vuelto hablar sobre Grey’s Anatomy.

Serie de la cual Ellen Pompeo siempre será parte, pues la actriz nunca renunciará a Grey’s Anatomy por varias razones.

The Boys y Grey’s Anatomy tienen un muy curioso detalle en común

Razones de las cuales Ellen Pompeo no solo ha hablado en esta ocasión, pues desde que protagonizó Grey’s Anatomy, la actriz ha defendido su trabajo.

Por lo que ahora Ellen Pompeo apuntó que jamás renunciará a Grey’s Anatomy pues “ no tiene sentido que los demás se beneficien de mi arduo trabajo” .

“Si me retirara por completo, todos se beneficiarían de mí arduo trabajo durante 20 años y yo no ganaría nada. Para mí, no tiene sentido que los demás se beneficien de mi arduo trabajo. Y emocionalmente, el programa significa mucho para la gente. Quiero tener una actitud de gratitud hacia el programa”.

Ellen Pompeo