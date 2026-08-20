La serie de HBO Max, It: Bienvenidos a Derry 2, se ambientará en 1935 y ya tiene trama confirmada. Acá te contamos todos los detalles.

Tras su exitosa primera temporada, It: Bienvenidos a Derry 2 fue renovada por HBO.

En la nueva entrega se ahondará más en el universo de IT configurado por Andy Muschietti, quien adaptó para la televisión la novela de Stephen King.

¿De qué tratará It: Bienvenidos a Derry 2? Esta es su trama confirmada

Mediante un comunicado, HBO confirmó la trama que seguirá It: Bienvenidos a Derry 2.

La historia nos llevará a 1935, durante la Gran Depresión, y estará centrada en la masacre de la banda Bradley, grupo de ladrones de bancos que llegan a Derry para comprar munición, aunque terminan enfrentándose a un horror inimaginable.

It: Bienvenidos a Derry 2 (HBO)

Dentro de la historia de Pennywise, 1935 forma parte de su ciclo de 27 años.

Es en ese momento cuando ocurre la matanza de la banda Bradley, la cual es provocada por la aparición e influencia de Pennywise.

En la primera temporada de It: Bienvenidos a Derry aparece el coche con agujeros de bala, cuyo dueño es Al Bradley, líder de la banda de criminales.

HBO no ha revelado cuándo se estrenará It: Bienvenidos a Derry 2 en su plataforma de streaming, pero todo apunta a que los nuevos episodios estarían disponibles hasta el 2027.