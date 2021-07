‘House of the Dragon’ detiene su producción por caso positivo de Covid-19

Las producciones de cine y televisión siguen sufriendo por el Covid-19, ahora ‘House of the Dragon’ tuvo que detener su producción por un caso positivo.

De acuerdo a un comunicado oficial, un miembro del staff de ‘House of the Dragon’ fue diagnosticado como positivo para Covid-19.

No se mencionó si este caso refiere alguien detrás de cámaras, algún interprete o extra de la esperada precuela de ‘Game of Thrones’.

House of the Dragon (HBO)

Simplemente se aclaró que las grabaciones se detuvieron de acuerdo a los protocolos establecidos y el afectado fue aislado de momento para validar su situación.

Asimismo se confirmó que ‘House of the Dragon’ reanudará su producción el próximo miércoles 21 de julio, por lo que el caso no sería tan grave al parecer.

A destacar que ‘House of the Dragon’ está siendo grabada en Inglaterra, uno de los países con mayores afectaciones por el Covid-19.

‘House of the Dragon’ se suma a la lista de producciones afectadas por el Covid-19 en 2021

Aunque a diferencia de 2020, las afectaciones por el Covid-19 son menores en producciones de cine y televisión, el caso de ‘House of te Dragon’ no es aislado.

‘House of the Dragon’ es sólo una más de las múltiples obras que ha tenido que adaptarse a eventualidades como los positivos en miembros del staff.

Junto a la serie de HBO Max, otras como ‘Bridgerton’ y ‘Matilda’ de Netflix, han tenido que interrumpir grabaciones por casos de Covid-19 entre sus trabajadores.

Incluso ‘Misión Imposible 7′, con todo y los regaños de Tom Cruise, tuvo que suspender su filmación a inicios de este 2021 por la misma razón.

Algo curioso es que todas las producciones aquí citadas, grabaron o están grabando en Inglaterra, como es el caso de ‘House of the Dragon’.

A pesar de todo esto, parece que las fechas de estreno de ‘House of the Dragon’ y demás producciones se mantendrá por el momento.

