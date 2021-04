‘Game of Thrones’: Se filtran las primeras imágenes del rodaje de ‘House of the Dragon’

En redes sociales, se han filtrado las primeras imágenes desde el set de rodaje de ‘House of the Dragon’, la serie precuela de ‘Game of Thrones’

Hace apenas unos días, se dio a conocer la noticia de que HBO había iniciado con la producción de ‘House of the Dragon’, spin-off y precuela de ‘Game of Thrones’.

Ahora, en redes sociales se han filtrado las primeras imágenes en el set de rodaje de ‘House of the Dragon’ donde se ve a Matt Smith y a Emma D’Arcy como Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen.

Las primeras fotografías de ‘House of the Dragon’ fueron tomadas en Cornualles, Francia

En las fotos se ve a Matt Smith y a Emma D’Arcy caracterizados como sus personajes. Ambos actores se encuentran en una playa y tienen el característico pelo blanco de la familia Targaryen.

FIRST LOOK at Matt Smith and Emma D'Arcy on the set of #GameofThrones prequel series #HouseoftheDragon pic.twitter.com/55dlag2xeM — Film Updates (@TheFilmUpdates) — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 28, 2021

Daemon y Rhaenyra visten de negro y rojo Targaryen, respectivamente. Aunque, de acuerdo a la historia, el color negro representa a Rhaenyra en la Danza de los Dragones.

Las primeras fotografías fueron tomadas en Cornualles, concretamente en la playa de Holywell, a 45 minutos del monte de St. Michael, Francia, el set que se transformó en Marcaderiva.

‘House of the Dragon’ está inspirada en el libro ‘Fuego y Sangre’, escrito por George R.R. Martin y publicado en 2018. La historia se sitúa 300 años antes de los sucesos de ‘Game of Thrones’.

‘House of the Dragon’ se estrenará en HBO en 2022

El elenco de la ‘House of the Dragon’ es completado por Paddy Considine quien interpreta al Rey Viserys Targaryen. Rhys Ifans interpretará a Otto Hightower, la Mano del Rey.

Mientras que la actriz Olivia Cooke, dará vida a la hija de Otto, Alicent Hightower. Steve Toussaint interpreta al legendario Lord Corlys Velaryon, conocido como ‘La serpiente marina’.

En diciembre de 2020, HBO presentó un primer teaser tráiler de ‘House of the Dragon’ donde confirma que esta nueva serie se estrenará en 2022.

Además de ‘House of the Dragon’, HBO tiene planeado otros tres spin-off de ‘Game of Thrones’: ‘9 Voyages’, ‘Flea Bottom’ y ‘10 000 Ships’.