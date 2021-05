Game of Thrones: Ofrecen trabajo para cuidar el castillo donde se filma ‘House of the Dragon’

A pesar de que el final de ‘Game of Thrones’ dejó un sabor agridulce entre los fanáticos, eso no impidió que los fans quisieran ver más de este mundo inspirado en la saga de libros ‘Canción de fuego y hielo’ escritos por George R.R. Martin.

Hace apenas unas semanas, se publicaron las primeras fotografías de la filmación de ‘House of the Dragon’, spin-off y precuela de ‘Game of Thrones’ y ahora que la producción viajó a Inglaterra, ofrecen trabajo para cuidar un castillo donde se filma la serie.

El sitio St Aubyn Estates publicó esta vacante para cuidar el castillo donde se filma ‘House of the Dragon’

De acuerdo con la página St Aubyn Estates, debido a la filmación de ‘House of the Dragon’ se abrió una oferta laboral para cuidar el castillo Saint Michael’s Mount que está ubicado en la región de Cornualles, sur de Inglaterra.

Entre las tareas que realizará la persona encargada de cuidar el castillo son: vivir en el lugar y hacerse cargo de la seguridad del mismo, realizar tareas de mantenimiento, activar la alarma del castillo, colgar cuadros, mover muebles, entre otras actividades.

“Envíe un CV y una breve declaración de cobertura a [email protected] En su declaración de cobertura debe explicar por qué está interesado en el puesto y qué aportaría, destacando la experiencia relevante o los conjuntos de habilidades transferibles. St Aubyn’s Estate es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades”, se puede leer en la vacante.

Sin embargo, cabe mencionar que en la publicación no se dio a conocer el sueldo por cuidar el castillo, por lo que esta información probablemente se les proporcione a los candidatos.

Actualmente, este castillo donde se filma ‘House of the Dragon’ se encuentra abierto al turismo

El castillo data del año 1135 y se encuentra a 500 metros de la costa y está construido en lo alto del monte de la isla de Saint Michael. Actualmente, La familia Saint Aubin vive en este lugar y cuentan con el apoyo de la Fundación Nacional para los Lugares de Interés Histórico de Reino Unido.

Aunque la forma más segura de llegar al castillo es en barco, cuando baja la marea se puede acceder caminando gracias a un camino en zigzag de adoquines que lo conectan a la isla.

A pesar de que el castillo pertenece a una familia, el lugar también recibe turistas y en las redes sociales oficiales de Saint Michael’s Mount se pueden adquirir los boletos para visitar esta impresionante construcción.

Actualmente, el castillo ha llamado la atención de los turistas tras haber sido elegido para grabar la precuela de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’, la cual se estrenará en 2022 a través de HBO.