'House of the Dragon' presenta sus primeras imágenes oficiales

Por fin conocemos a los protagonistas de 'House of the Dragon'.

HBO presentó oficialmente a los protagonistas de 'House of the Dragon', precuela de 'Game of Thrones, con una serie de fotos en su cuenta de Twitter.

Como podrán ver, en estas imágenes se muestran a Rhaenyra y Daemon Targaryen, Alicent y Otto Hightower, así como al pirata "Serpiente Marina".

Todos ellos serán el centro de la trama de 'House of the Dragon'. El esperado spin-off de 'Game of Thrones' se situará 150 años en el pasado.

El show es una de las apuestas más importantes de HBO Max, siendo una de sus series originales anticipadas para 2022, luego de casi 5 años de planeación.

Habrá que ver si logra recuperar la euforia por la franquicia, la cual descendiera drásticamente debido al decepcionante final de la Temporada 8.

¿De qué tratará 'House of the Dragon'?

'House of the Dragon' nos pondrá en el punto de mayor poder de la Casa Targaryen, cuando se dio la guerra civil conocida como la "Danza de Dragones".

Esta fue protagonizada por Rhaenyra Targaryen y Aegon Targaryen, centrales de 'House of the Dragon', por el codiciado Trono de Hierro de Westeros.

Se le llamó la Danza de Dragones, porque además de ser un conflicto entre los Targaryen, se hicieron uso de las bestias aladas como arma principal.

La guerra se inicio porque no hubo acuerdo sobre la sucesión a la muerte del rey Viserys Targaryen. Rhaenyra era la mayor, Aegon el primer hijo varón.

La pugna duró dos años; pero costó mucho a los Siete Reinos, que tardaron en recuperarse de las sangrientas batallas que acabaron con Casas enteras.

De hecho, en la mitología de 'Game of Thrones', se menciona este evento como el responsable de casi extinción de los dragones en todo el mundo.

Con información de HBO.