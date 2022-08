House of the Dragon vio su primer episodio el pasado 21 de agosto de 2022, y con eso bastó para superar con facilidad la audiencia de cualquier contenido de televisión y streaming en el año.

De acuerdo con Warner Bros. Discovery y el portal Samba TV, House of the Dragon tuvo una audiencia de casi 10 millones de espectadores en su primer episodio, contando televisión y streaming.

Esto supera por mucho obras esperadas como las series de Marvel, que en ocasiones no llegan al millón de espectadores en Disney+, y la última temporada de Stranger Things, que sólo consiguió 1.2 millones de audiencia.

Samba TV menciona que tan sólo en Estados Unidos, House of the Dragon tuvo 2.6 millones de espectadores en sus primeras 6 horas, con lo que fácilmente superó a todos los shows del año.

Esto es todo un logró para House of the Dragon, pues la serie venía con algo de escepticismo luego del fiasco de la octava temporada de Game of Thrones.

Algunos fans incluso mencionan que House of the Dragon consiguió lo imposible al revivir a la franquicia luego que el final de la serie original acabará casi con todo el fandom.

House of the Dragon también fue tendencia en Twitter durante varias horas

Si se duda del impacto de House of the Dragon en su estreno, sólo hay que ver las tendencias en Twitter, que fueron copadas por los Targaryen durante 14 horas consecutivas.

Fans de House of the Dragon destacaron principalmente a los personajes de Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen, como los mejores del primer episodio, así como las referencias a Game of Thrones.

Lo que significa que en efecto, House of the Dragon tuvo una gran audiencia a nivel mundial; en gran parte gracias a que la serie se estrenó también en todos los territorios de HBO Max sin problemas.

"House of The Dragon" (HBO Max)

Recordemos que en la época de Game of Thrones, la serie o estaba limitada al canal HBO o tenía problemas en la aplicación de HBO Go, pues siempre hubo problemas con los servidores.

Hay que mencionar que House of the Dragon aún está lejos del mayor pico de popularidad de Game of Thrones, pues la serie en su momento alcanzó los 17 millones de espectadores.

De momento todo pinta bien para House of the Dragon, esperemos que en esta ocasión se mantenga su calidad y no ocurra lo mismo que con su serie original.

Con información de Variety y Samba TV.