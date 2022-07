HBO Max se adelanta a la San Diego Comic Con 2022 con el nuevo tráiler de ‘House of the Dragon’, el nos muestra mucho más de los protagonistas y el por qué de la guerra que se avecina.

El tráiler de ‘House of the Dragon’ se entra en Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, princesa y reina de Westeros, quienes pasan de ser las mejores amigas a enemigas juradas.

Todo debido a que Alicent desconoce el nombramiento de Rhaenyra como futura reina, en favor de su hijo y medio hermano de la princesa, Aegon II, desatando la “Danza de Dragones”.

Este avance de ‘House of the Dragon’ destaca no solo por la buena representación que se hace de los personajes de George R. R. Martin, sino también por el montaje escenográfico.

HBO Max de nueva cuenta logró dar una versión bastante fiel de Westeros en ‘House of the Dragon’, sobretodo al presentar a varios de los dragones, que serán clave en el conflicto.

‘House of the Dragon’ se estrenará a través de HBO Max el 21 de agosto de 2022.

‘House of the Dragon’ hará algunos cambios al texto original de George R. R. Martin

Como sucediera con ‘Game of Thrones’ y ‘Canción de Hielo y Fuego’, ‘House of the Dragon’ hará algunos cambios con respecto a ‘Fuego y Sangre’, libro que cuenta la historia de los Targaryen.

En principio, en ‘House of the Dragon’ nos mostrarán que la “Danza de Dragones” comienza cuando Rhaenyra y Aegon II son jóvenes, mientras que en el libro, estos sucede cuando son más adultos.

Pues incluso se narra que los hijos de Rhaenyra participan en el conflicto, mientras que acá no se ve que eso vaya a pasar, por lo menos en las primeras temporadas de ‘House of the Dragon’.

House of the Dragon (HBO)

También hay que señalar que la gente de HBO Max tendrá que rellenar varios huecos en ‘House of the Dragon’, pues ‘Fuego y Sangre’ no ahonda del todo en la “Danza de Dragones”.

Si bien se le dedica un pasaje bastante amplio, al ser ‘Fuego y Sangre’ un libro “histórico”, sólo da detalles generales e importantes del conflicto, evitando particularidades relacionadas.

‘House of the Dragon’ partirá de una base establecida; pero gran parte de su trama y conflictos serán nuevos para el lector, algo que a algunos da miedo debido a lo sucedido con las temporadas finales de ‘Game of Thrones’.

Con información de HBO Max.