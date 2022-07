El miércoles 27 de julio se llevó a cabo la premiere del primer capítulo de ‘House of the Dragon’, donde se dieron cita todas las personas involucradas en el proyecto; sin embargo, hubo una gran ausencia, George R. R. Martin.

Así es, el creador de todo el universo de ‘Canción de Hielo y Fuego’ no pudo asistir al evento de ‘House of the Dragon’; en un video posterior, el propio George R. R. Martin dio la razón de su ausencia.

George R. R. Martin señaló que fue diagnosticado con Covid-19, de ahí que no haya podido ir a la premiere de ‘House of the Dragon’ y tampoco pueda atender sus otros compromisos.

Para estar seguro del diagnóstico, George R. R. Martin se hizo tres pruebas y en las tres dio positivo a la enfermedad, de ahí que confirmara que tiene Covid-19, aislándose de manera inmediata.

El autor de ‘Canción de Hielo y Fuego’ asegura que sus síntomas son leves, un poco de tos y molestias en las vías respiratorias; pero nada más.

George R. R. Martin espera recuperarse pronto, señalando que ya está tomando todo el medicamento que le recetaron para hacer frente al Covid-19.

George R. R. Martin se habría contagiado de Covid-19 en la San Diego Comic Con 2022

En su video, George R. R. Martin señala que se habría contagiado durante la San Diego Comic Con 2022, pues es el único lugar con gran concentración de personas al que ha asistido últimamente.

George R. R. Martin estuvo en el panel de ‘House of the Dragon’ en la San Diego Comic Con 2022, además de firmar algunos autógrafos durante la convención en San Diego.

Curiosamente, el escritor señaló que desde que inició la pandemia había evitado asistir a varios eventos, prefiriendo tomar las medidas pertinentes para evitar contagiarse de Covid-19.

George R. R. Martin (REUTERS/Lucas Jackson)

Señaló que ni siquiera fue al set de ‘House of the Dragon’, quedándose en su casa en Nuevo México; el propio George R. R. Martin mencionó en su momento que pasaba gran parte del tiempo en una habitación sin contacto con otras personas.

En la San Diego Comic Con 2022, George R. R. Martin confirmó que sigue escribiendo el sexto libro de ‘Canción de Hielo y Fuego’, y que esta era otra de las razones por las que no ha hecho tantas presentaciones en los últimos años.

Esperamos que George R. R. Martin se recupere muy pronto y lo podamos ver de nueva cuenta en alguna convención de cómics, tal vez presentando el esperado ‘Vientos de Invierno’.

Con información de Variety.