Matt Smith y Fabien Frankel visitaron la Ciudad de México para promocionar ‘House of the Dragon’, el primer spin-off de ‘Game of Thrones’ para HBO Max.

Dentro de todos los tópicos que trataron, hubo uno que llamó la atención de los fans y fue la supuesta rivalidad que habrá entre ‘House of the Dragon’ y ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’.

Al respecto, Matt Smith señaló que no existe una competencia o rivalidad entre la producción de Prime Video y ‘House of the Dragon’.

‘House of the Dragon, la serie de HBO Max presenta a todos los personajes en nuevos pósters (HBO Max)

Señaló que pudieron conocer al elenco de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ en la San Diego Comic Con 2022, y que están ansiosos por ver ‘House of the Dragon’.

Fabien Frankel añadió que también la gente detrás de ‘House of the Dragon’ está esperando el estreno de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’, siendo interesante tener en pantalla a las dos series al mismo tiempo.

‘House of the Dragon’ se estrenará el 21 de agosto, mientras que ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ llegará el 2 de septiembre.

¿Por qué es importante la historia de ‘House of the Dragon’?

Otra cosa que se le cuestionó a Fabien Frankel y Matt Smith es acerca de la importancia de la historia de ‘House of the Dragon’, por qué se desarrolló este pasaje antes que otro del universo de ‘Game of Thrones’.

Al respecto, Fabien Frankel señaló que considera que ‘House of the Dragon’ tiene bastante actualidad, es por ello que valía la pena contarla antes que otro momento de la vasta historia de Westeros.

Esto se vincula con algo que mencionó Matt Smith posteriormente, sobre la relevancia del universo construido por George R. R. Martin y el gusto que la gente tiene por él.

Fabien Frankel y Matt Smith de House of the Dragon (Especial)

El actor mencionó que el mundo de ‘Game of Thrones’ (o ‘Canción de Hielo y Fuego’ en los libros), es algo que tiene muchos elementos que se conectan con el mundo actual, como las familias, la violencia y las luchas de poder.

Es por ello que la gente se siente vinculada al mundo de ‘Game of Thrones’ y próximamente a ‘House of the Dragon’; declarando Fabien Frankel que la familia Targaryen es bastante compleja y que todos necesitan terapia urgentemente.

HBO tiene una gran apuesta por ‘House of the Dragon’, además de una expectativa bastante grande, tomando en cuenta el desastre del final de ‘Game of Thrones’; sin embargo, todo apunta que los Targaryen podrán regresarle el brillo a Westeros.