Luego de que Henry Cavill diera a conocer que dejará la producción de The Witcher dejando su papel de Geralt de Rivia, los fans de House of the Dragon se preguntan si el actor podría unirse al reparto en la segunda temporada.

Desde hace varios meses se había rumorado que Henry Cavill podría integrarse a la segunda temporada de House of the Dragon, emocionando a los fans.

Y tras darse a conocer que Henry Cavill dejaría de ser Geralt de Rivia en The Witcher, las esperanzas de los fans de House of the Dragon aumentaron.

Ante esto, Henry Cavill fue cuestionado sobre si estaría o no en la próxima temporada de House of the Dragon.

Y ahora, Henry Cavill ha respondido ante las preguntas de los propios fans de House of the Dragon ahora que aparentemente su agenda se ha liberado.

Henry Cavill asegura que “sería genial” estar en House of the Dragon

Tras dejar su papel como Geralt de Rivia en la producción de The Witcher, Henry Cavill ha sido solicitado por los fans de House of the Dragon para la segunda temporada de la precuela de Game of Thrones.

Es por eso que ahora, en el conocido podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, Henry Cavill ha respondido sobre si se integrará o no a House of the Dragon.

“Para ser justo, cuando estaba viendo La casa del Dragón, pensaba: ‘Siento que muchos de estos tipos podrían ser muy buenos Brujos’. Creo que sería genial estar en Poniente, de verdad. Aunque no creo que haya un lugar para mí allí” Henry Cavill

Es decir que, aunque a Henry Cavill le encantaría participar en House of the Dragon, él comentó que no habría lugar para él en la precuela de Game of Thrones.

Y aunque no reveló los motivos del porqué no podría estar en House of the Dragon, muchos han especulado que se debería a sus compromisos tras su regreso como Superman.

Además se ha revelado que la producción de House of the Dragon ya estaría cerrada, por lo que para Henry Cavill sería casi imposible encajar.