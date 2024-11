¿Cuándo se estrena la temporada 4 de From? Te decimos su fecha de estreno, de qué trata y el reparto de la serie de MGM+.

No cabe duda que la serie de From ha logrado llamar la atención de los usuarios; esto pese a que su estreno llegó en 2022.

Sin embargo, ha sido tal su éxito que ya se planea una temporada 4 de From, por lo que te decimos los detalles que se saben hasta el momento.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de From?

From es una serie de terror producida por MGM+ que, desde que inició, logró captar el interés de los usuarios.

Y ha sido a través de recomendaciones en redes sociales que From logró alcanzar una gran popularidad entre los usuarios.

Tal ha sido el caso que se aprobó una temporada 4 de From antes de que incluso terminara la temporada 3.

Y aunque de momento no hay una fecha en específico para la salida de la temporada 4 de From, se conocen algunos detalles.

Por ejemplo que la grabación de la temporada 4 de From comenzará el próximo 2025 en Nueva Escocia, Canadá.

Por lo que la emisión de la temporada 4 de From, serie de MGM+, comenzará en algún punto del próximo 2026.

¿Por qué el final de la temporada 3 de From está dedicado a Jill Green? (From )

¿De qué trata la temporada 4 de From?

From logró capturar la atención de aquellos fans del terror; incluso de grandes celebridades como Stephen King quien incluso la alabó.

Aunado a sus recomendaciones virales en redes sociales, From ha logrado cultivar a las audiencias afines a este tipo de género.

Pero ¿de qué trata From y por qué todos están tan emocionados de que llegue la temporada 4 a la televisión?

From es una serie creada por John Griffith quien adelantó que tras el final de la temporada 3, han llegado al final del principio.

“En la temporada 4 comienza un nuevo viaje. La pregunta es ssi se llevará a nuestros personajes a casa o a una pesadilla implacable” John Griffith

Cabe recordar que la trama de From relata la historia de un pequeño pueblo en Estados Unidos que atrapa a todas las personas que entran en él.

Los residentes del pueblo que han llegado por casualidad y que se les impide salir, luchan por sobrevivir y escapar de él, pues en la noche comienzan a acechar criaturas nocturnas que rondan para asesinarlos.

Temporada 3 de From (Amazon Prime Video)

Este es el reparto que regresa a la temporada 4 de From

La temporada 4 de From se ha convertido en una de las más esperadas ante el éxito de la serie de MGM+.

Y aunque de acuerdo a los medios la temporada 4 de From no llegará sino hasta 2026, se tienen algunos detalles extra de quién regresará y quien no.

En ese sentido, Harold Perrineau de 61 años de edad, regresará con su papel de Boyd Stevens, líder del pueblo.

Catalina Sandino Moreno de 43 años de edad, también regresa a esta temporada 4 de From con su papel de Tabitha Matthews.

Eion Bailey de 48 años de edad, también estará de vuelta con su papel de Jim Matthews en la temporada 4 de From.

Asimismo, se espera que nuevos miembros se unan a la temporada 4 de From, continuando con la tradición de temporadas anteriores.

Sin embargo, no se han dado a conocer más nombres de quienes se podrían integrar a la temporada 4 de From, la serie de MGM+.