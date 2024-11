¿Qué son las criaturas en From? Esta es la duda que prevalece entre quienes están viendo la serie de terror, pues aseguran que al descubrirlo, el misterio terminaría.

Pues de acuerdo a los usuarios, los propios escritores de From han revelado que si descubres qué son las criaturas, terminarías por revelar el misterio de la serie.

Es por eso que varios fans y usuarios se han dado a la tarea de intentar desentrañar el misterio que ronda en From y las terroríficas criaturas que atemorizan a este extraño pueblo.

Por lo que te decimos cuáles son las teorías que los fans y usuarios han hecho, revelando así qué son las criaturas de From.

Esto serían las criaturas de From, según los fans

En la serie From se muestra que las criaturas que atemorizan al pueblo y a sus habitantes obligados son unos híbridos.

Es decir que son una mezcla de elementos humanos, animales y necrológicos; pero también puede tener un tamaño anormal y facultades sobrenaturales.

Sin embargo en Reddit, usuarios han estado teorizando sobre el origen de las criaturas que aparecen en From.

Pues ante su apariencia y vestimenta de los años 50 y 60, aseguran que alguna vez fueron humanos, siendo en ese sentido los habitantes originales del pueblo.

Asimismo han revelado que este pueblo comparte frontera con un reino en donde habitan entidades malignas que se alimentan del miedo, por lo que habrían intentado sellarlo y resultó en que ellos quedaron atrapados.

Aunque es posible que anteriormente hicieran sacrificios para mantener a estas entidades, ahora deben hacerlo llevándose a la gente de la carretera y que tengan emociones fuertes.

Por lo que en ese sentido, las criaturas de From serían la gente que se quedó atrapada y que de alguna manera, están obligados a trabajar para estos entes malignos creando el miedo del cual se alimentan.

From llegará con su cuarta temporada en 2026

From se ha colocado como una de las mejores series de terror de los últimos años, tal y como lo han calificado críticos y usuarios en redes sociales.

La serie comenzó en 2022 pero ante su popularidad, recientemente fue renovada para una cuarta temporada.

Por lo que los usuarios ya no pueden esperar para seguir desentrañando el misterio de From y del pueblo que aterroriza a los humanos que quedan varados y no pueden salir de ahí.

De momento no se han dado detalles de cuándo saldría de manera oficial la cuarta temporada de From; no obstante, se ha revelado que regresará en algún punto del 2026.

