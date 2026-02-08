Gossip Girl fue una de las series más populares en la década del 2010; ahora, planea su regreso no con otra entrega, sino con un libro dedicado a Blair Waldorf.

Lo más interesante de todo es que este libro de Blair Waldorf será escrito por la misma autora del texto original en el que se basó la serie de Gossip Girl.

Blair Waldorf en Gossip Girl (Warner Bros.)

El libro de Blair Waldorf será una secuela de Gossip Girl

A través de Deadline se dio a conocer que Cecily von Ziegesar, autora de Gossip Girl, está escribiendo este nuevo libro dedicado al personaje de Blair Waldorf.

Además, dio a conocer que el libro de Blair Waldorf contará lo que sucedió con el personaje 20 años después del final del libro original de Gossip Girl.

Siendo esta una especie de secuela de la historia original literaria, pues hay varias diferencias marcadas entre la trama de los textos y la que se vio en televisión.

De momento, no hay más detalles de la trama ni si aparecerán otros personajes conocidos; al parecer la autora apenas ha escrito unos pasajes de esta nueva obra.

Por lo mismo, tampoco hay una posible fecha de lanzamiento de este nuevo libro.

No hay detalles de que el libro de Blair Waldorf se convierta en un spin off de Gossip Girl

Aunque se esperaría que el libro de Blair Waldorf derivara en una nueva serie de Gossip Girl, de momento no se tienen detalles de algún spin off.

En parte porque el libro de Blair Waldorf apenas se está escribiendo y no hay detalles de la trama, por lo que no se puede trabajar en un spin off de Gossip Girl.

También está el hecho que ya hubo una serie derivada hace tiempo en HBO Max, la cual fue cancelada debido a su baja calidad y críticas de la audiencia.

Es posible que de momento los productores no se quieran arriesgar con otro producto de la franquicia hasta estar seguros de qué rumbo tomar con este.